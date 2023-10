Octubre por fin inicio, la temporada de ver películas de cualquier tipo de terror está aquí y con ella, el contador para la noche de los animatrónicos más famosos ha empezado a correr. Muchos fanáticos del popular juego de terror; FIVE NIGHTS AT FREDDY´S llevan años esperando está película y ya no caben de la emoción.

FNAF, de la consola a la pantalla grande

Después de una espera de casi 10 años y una pausa desde abril, los fans de la saga de videojuegos de terror: Five Nights at Freddy´s o mejor conocido como FNAF, han recibido una actualización con respecto a su muy ansiada película, después de que se liberara el tercer tráiler a finales de agosto en el que se pueden apreciar nuevos acontecimientos que se verán.

El film, producido por Universal y Blum House ha soltado también una serie de flyers en donde al fin se puede ver a los característicos animatrónicos (Freddy, Bonnie, Foxy, Chica y su característico cupcake) quienes fueron causantes de muchos sustos para los jugadores, al igual que en una escena se ve de mejor forma el traje del temido Springbonnie (¿o era Springtrap?), por lo que se espera varios sustos y traerá viejos recuerdos.

Ahora bien, para los expertos en esta historia, habrá un cambio bastante grande, ya que aunque tenemos los trágicos sucesos en la pizzería lo que será la base de todo esto. Los personajes, cronología, detalles de libros y cosas que se le ocurrió al fandom todos estos años serán de algún modo agregados (o al menos eso se supone) así que la película se separa si y no de lo canónico. Por lo que para aquellos que no están relacionados para nada con FNAF no tendrán necesidad de buscar información antes del estreno (y mejor ni lo intenten porque no acabarían) además de que la participación de Josh Hutcherson y Matthew Lillard asegura que mantendrá a todos los espectadores al filo de sus asientos.

¿Siempre cuanto va a durar?

Otra cosa que ha sido de mucha intriga es la duración que tendrá, pues de acuerdo a algunas fuentes y según Cinépolis habían dicho que la película ¡duraría aproximadamente 3 horas 53 minutos! Sin embargo al fin de tantas especulaciones se sabe que el film tendrá duración de casi 2 horas (por mucho que los fans hubieran querido no se hubiera podido más)

También otra discusión que surgió en redes se debió a que público se le permitiría entrar a las salas y al menos en México la edad mínima será de 15 años en adelante pero chicos de 13 años o menos podrán asistir si van acompañados de un adulto pues si hay bastantes imágenes que no todos podrían soportar.

Se sabe que FNAF es una de las producciones más esperadas en muchos países y por lo menos aquí en México, le han sabido entrar al marketing al respecto, pues muchos ya tienen a la vista toda la mercancía que ofrecerá tanto Cinépolis como Cinemex (el chiste es que alcance para todos)

Nadie: …

Absolutamente nadie: …

Yo: ''Para entender la historia de #FiveNightsAtFreddys hay que olvidarnos que estos son juegos y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es, ¿terror? sí, pero sobre todo, ciencia ficción.'' — Cinépolis (@Cinepolis) September 23, 2023

Aquel interesante juego que llego en 2014 por Scott Cawthon y actualmente es todo un mundo, hoy tiene bastantes seguidores esperando por el 26 de octubre y poder asistir a su cine más cercano, pues para muchos, aunque algo perturbador, también significó momentos en los que se invirtieron horas para sobrevivir a la 5ta noche por lo que está es una producción que sigue recibiendo buenos comentarios de su público.

La espera terminó. Así que tomen su linterna y atentos a los pasillos, porque cuando menos te lo esperes algo se habrá movido y todo será Game Over.