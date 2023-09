Perder parte de un proyecto el cual dedicaste mucho tiempo para que muchos lo pudieran admirar y apreciar es bastante frustrante y más cuando de algún modo no parece que puedas evitarlo. Pues de hecho, justo eso fue lo que pasó con la bella serie animada Over the Garden Wall, una caricatura la cual se encontraba en la plataforma de HBO max o Max como se le conoce actualmente y tanto su creador como los fans no están felices.

Una vibra oculta más allá de tu jardín

Over the Garden Wall o conocido aquí como Más allá del Jardín es una caricatura creada por Patrick McHale que se estrenó en 2014 en el aun reconocido canal de televisión Cartoon Network, en donde conocimos la historia de los hermanos Wirt y Greg, dos jovenes hermanos que de un momento a otro están caminando por un bosque, sin embargo, no recuerdan como llegaron ahí, con ayuda de algunos extraños personajes saben que ese lugar se le nombra como: Lo Desconocido. Un espacio donde los árboles enormes abundan, al igual que animales antropomórficos, humanos algo peculiares, gente de verduras y escalofriantes momentos que perseguirán a los niños que solo quieren volver a casa.

La historia cuenta con 10 episodios y en cada uno puedes notar un extenso trabajo de animación, ya que todo el equipo dedico tiempo en hacer los backgrounds con tanto detalle que parece que estas viendo un libro de cuentos antiguo, además que está producción tuvo mucho detalle al componer canciones de un estilo tan melancólico que al verla de verdad te llegas a sentir observado.

La temática un tanto obscura no le dio mucha fama a la serie, ya que a los niños pequeños si llego a darles algunos sustos con los personajes y que de algún modo enfrente temas de un carácter más maduro, como la vida y la muerte, la búsqueda de uno mismo, duelo y más.

Pero si atrajo a un fandom un poco más mayor que verdaderamente amaba ver esta serie, algo que la llevo a volverse una serie de culto y una buena opción durante toda la temporada de Halloween (que para Estados Unidos las festividades de otoño inician desde a mediados de agosto) además que en esos años logro ganar varios premios Emmy por mejor proyecto animado, todo parecía ir muy bien… hasta ahora.

HBO max parecía ser un salvador

En aquellos años, las plataformas streaming empezaban a emerger cada vez más, quitándole importancia a los tradicionales canales de televisión, por como dicen por ahí; adaptarse o morir. Por lo que mucha programación fueron fusionándose con estas nuevas plataformas, en el caso de Cartoon Network, su catálogo tanto de producciones actuales como algunos clásicos fueron llevados a la nueva HBO max o Max como se le conoce hoy.

Si bien el canal aun está en la televisión, la programación más reciente toma lugar en su plataforma y ahí justamente se encontraba Over the Garden Wall para disfrutarse cuando quisieses, pero en estos últimos días tanto los fans de la caricatura como el equipo que le dio vida, recibió una horrible noticia. La serie se quito de la lista de HBO max el pasado 31 de agosto.

Esto es un fuerte golpe para todos quienes gustan de sus capítulos y que pasan los fríos días de otoño con maratón de series y películas similares pues ya les faltara algo que ver. Obviamente muchos fans están enojados con Max ya que no es tampoco la primera programación de culto que esta plataforma elimina ya que Westworld y Space Gosth from cost to cost. también se han visto afectados.

A las plataformas streaming no les interesa la programación.

Claro que esto no es únicamente de HBO max, sino otras plataformas streaming como Disney+ y Hulu han eliminado de sus catálogos varios programas que no llegan a ser rentables o no alcanzan mucha popularidad después de sus estrenos.

Sin embargo estas decisiones suelen ser muy repentinas que no llegan a pensar en los fans que estos programas llegaron a generar en su corto tiempo, es por eso el enojo de quienes si disfrutaban de esta programación ya que no son considerados con ellos de darles más fundamentos de porque las eliminan. Muchos también han comentado que max lo hace para evitar seguir pagando un cierto costo de regalías por algo que tiene baja audiencia el resto del año.

The fuck??? This exact thing happened to me last night when I tried looking for Over The Garden Wall. I thought they took it off early, but lo and behold, there it is. At the bottom of the search results. What a great streaming service. What a great company. https://t.co/NsceamnYmM pic.twitter.com/0bPWi3tHcs — Buy Pikmin 4 u coward (@Schaffrillas) August 28, 2023

Como mencione más arriba, que si bien el fandom de Over the Garden y demás programación, sea clasificada de culto, no quiere decir que no puede aprovecharse. Pues a consideración max no debió eliminar esta serie cuando ya se acercaba su auge para las fechas de Halloween y que podría aumentar incluso con aquellos que no siempre gustaban de animación pero podían darle oportunidad en estas fechas.

¿Habrá solución?

Muchos consideran que algo recomendable y factible, tanto para HBO max y quienes contratan el servicio, es que si bien este tipo de series no tiene muchas vistas el resto del año, por lo menos debe considerar de volver a poner este y otros títulos que quedan con la temporada.

Otra salvación que tienen para seguir apreciando Over the Garden es que aun está en la plataforma de Hulu y una petición que hizo el creador Pat McHale es que descargaran los episodios para así poder seguir apreciando de este trabajo a que solamente se perdiera porque si.

Muchos afirman que igual hay posibilidad de que está serie se pueda conseguir en formato físico, tanto en DVD como Blue-ray, aunque esto de algún modo es decisión que está más a cargo de la dirección de HBO max, o sea la misma Warner Bros. debe autorizar el lanzamiento en físico cosa que no ha hecho con esta y otros títulos, pero aun se tiene esperanza.

No debería suceder que solo porque una producción no llegará a tantos números de audiencia en un tiempo acordado, no se debería eliminar por completo, como si no hubiera existido, por lo menos conocer a quienes si les gusto mucho el tema y dejar que vaya creciendo en audiencia, pues se queda atrás el trabajo de un equipo bastante grande que si dedico mucho en hacer una producción que fuera del agrado de varios.