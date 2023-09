De los videojuegos a la serie live-action de Pokémon

The Pokémon Company acaba de anunciar una nueva serie live-action que llevará por nombre “Pokect ni Bouken wo Tsumekonde” (Llena tus bolsillos con aventura); pues bien, se espera el estreno el día 19 de octubre de este año a través del Canal TV Tokyo en el bloque MokuDora24.

Además la actriz y cantante Nanase Nishino quien es miembro de la agrupación Nogizaka46, también da vida a Madoka Akagi, de este modo, la actriz declaró que después de contarle a sus amigos el deseo de hacer este papel en Pokémon, donde es fans de los videojuegos.

Así mismo, será un buena oportunidad de ver cómo funciona un drama con un enfoque centrado al famoso anime y videojuego de Pokémon.

First Live-Action Pokémon Series to Air in Japan: The original show, based on the Pokémon ‘Red’ and Pokémon ‘Green’ games, titled ‘Pocket ni Bōken wo Tsumekonde’, or ‘Fill Your Pocket with Adventure’ in English, will star Nanase Nishino and premiere on… https://t.co/vzW7PEvHYF pic.twitter.com/fXYw1AZmoo

— AWN (@ANIMATIONWorld) September 1, 2023