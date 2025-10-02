TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y Adidas han presentado a TRIONDA, el balón que rodará en Norteamérica durante la Copa del Mundo 2026.

El diseño del TRIONDA se inspira en los tres países coanfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

La primera vez que este esférico ruede en un Mundial será el próximo 11 de junio de 2026 cuando arranque el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Le damos la bienvenida a TRIONDA, el balón oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, se puede leer en la cuenta oficial de Adidas.

El nombre es una combinación del prefijo ‘Tri’ por los tres países y onda, por el término en español que significa ‘ola’”, puede leerse en el comunicado de Adidas y la FIFA.

El diseño

En el diseño se puede apreciar la incorporación de los colores más emblemáticos de las banderas de cada país.

Por ejemplo, el rojo y una hoja de maple con Canadá, el azul representa a Estados Unidos junto a unas estrellas y el verde con un águila es México.

Una de las características que más resalta en la fabricación del balón es que solo está compuesto de cuatro paneles, la menor cantidad utilizada en un balón de la Copa Mundial, lo que mejora su rebote y velocidad.

Su costo

Una de las mayores incógnitas es cuánto costará el balón oficial del Mundial 2026, pues todo mundo va a querer tenerlo.

Según los precios estimados tomando como base el Al Rihla PRO de Qatar 2022 y los esféricos actuales de alta gama como el de la Champions League tendría un costo aproximado de unos 4 mil a 4 mil 500 pesos mexicanos.