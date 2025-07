Queen, la emblemática banda inglesa de rock, recibirá homenaje sinfónico en Qro.

Cronopio Ensamble rendirá un homenaje a la banda inglesa Queen, en el concierto sinfónico que ofrecerá el 1 y 2 de agosto en el Foro Escénico del Museo de la Ciudad de Querétaro, informó la Secretaría de Cultura del estado.

Con más de 11 años de trayectoria, Cronopio Ensamble se ha consolidado como una de las agrupaciones más ambiciosas y versátiles del país, desarrollando una propuesta artística que cruza los límites entre la música de cámara, la creación orquestal y el repertorio popular.

Freddie Mercury transformó el rock

La agrupación presentará piezas de la banda liderada por Freddie Mercury, quien cambió la historia del rock y cuya música ha traspasado generaciones.

Freddie Mercury es una de las figuras más importantes e influyentes en la historia del rock, y su impacto trasciende géneros, generaciones y fronteras. A continuación, se detalla por qué su contribución es tan significativa:

1. Voz inigualable

Rango vocal impresionante : Podía cubrir casi cuatro octavas, desde un grave barítono hasta un agudo tenor, con una potencia y expresividad únicas.

Versatilidad: Interpretaba desde rock duro hasta baladas operáticas con la misma soltura.

🎸 2. Innovación musical con Queen

Fusión de géneros : Junto a Queen, rompió las barreras del rock tradicional, integrando ópera, pop, funk, gospel y música clásica.

Obras maestras como “Bohemian Rhapsody”: Una canción sin estribillo tradicional, con estructura operática, que se volvió un hito musical.

🌟 3. Carisma escénico

Dominio del escenario : Era un showman nato. Con una mezcla de teatralidad, energía y conexión con el público, redefinió lo que significa ser un frontman de rock.

Conciertos legendarios: Su actuación en Live Aid (1985) es considerada una de las mejores presentaciones en vivo de la historia del rock.

🏳️‍🌈 4. Figura icónica en la cultura LGBTQ+

Aunque reservado en vida sobre su orientación, Freddie se convirtió en un símbolo de libertad e identidad para muchos.

Su legado ayudó a abrir conversaciones sobre sexualidad y VIH, especialmente tras su fallecimiento en 1991.

🎼 5. Influencia duradera

Inspiró a generaciones de artistas: Desde Lady Gaga hasta Foo Fighters, muchos músicos actuales citan a Freddie como una de sus principales influencias.

Queen sigue siendo una de las bandas más populares del mundo, y Mercury sigue presente en la cultura popular gracias a homenajes, biografías y la película Bohemian Rhapsody (2018).

El concierto Tributo a Queen estará compuesto por piezas con arreglos originales que respetan el espíritu de las canciones más emblemáticas del grupo británico, pero llevándolas a nuevos niveles de profundidad sonora y belleza formal.

Además, el público escuchará versiones únicas de temas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Killer Queen, Don’t Stop Me Now, Another One Bites the Dust, Love of My Life y We Are the Champions, entre otros.

El homenaje no sólo busca replicar las canciones de Queen, sino resignificarlas desde la mirada contemporánea de Cronopio Ensamble, integrando elementos de la música académica, el espectáculo escénico y el virtuosismo técnico que caracteriza a sus integrantes.

Cada pieza ha sido cuidadosamente adaptada para ensamble de cuerdas, metales, maderas, batería sinfónica, guitarras eléctricas, teclado y voz solista, logrando una fusión poderosa que emociona, deslumbra y reinterpreta.

Los boletos tienen un costo de 250 pesos en entrada general y 200 para estudiantes, docentes y personas con credencial del INAPAM, mismos que se pueden adquirir en línea a través de la plataforma Boletia en el enlace: https://boletia.com/billboards/tributo-a-queen-por-cronopio-ensamble

Los boletos también pueden adquirirse en la taquilla del recinto el día del evento, el cual se ubica en calle Vicente Guerrero Norte 27, en el Centro Histórico de Querétaro.