Sistema Qrobús Pet Friendly en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González anunció la puesta en marcha del Sistema Qrobús Pet Friendly, mismo que permite el acceso a mascotas en las 120 rutas actuales del transporte público.

El mandatario precisó que Qrobús Pet Friendly surge como respuesta a las necesidades de movilidad de las y los pasajeros que tienen animales domésticos.

Puso de manifiesto que el uso de este servicio es con previo registro ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), bajo ciertas condiciones y sin costo alguno.

“Hoy todo el transporte público se vuelve Pet Friendly, claro, tiene algunas limitaciones para poder salir con tu mascota, por ejemplo, que no pese más de 12 kilos, que tenga su tarjeta de vacunación, que saquen su tarjeta. Por supuesto que no tiene costo”, mencionó.

Al interior de una unidad Qrobús, el mandatario queretano enfatizó que con esta acción Querétaro reafirma su liderazgo en instaurar una movilidad moderna e incluyente que simboliza un paso adelante en la evolución del sistema de transporte, con lo cual ahora las familias podrán trasladar a sus mascotas, de manera segura y ordenada.

“Aquí estamos verdaderamente dando notas buenas para que Querétaro con la AMEQ. Felicidades por el cambio que ha habido en el transporte público”, puntualizó.

En las instalaciones de la Estación Balvanera – Qrobús, el gobernador, en compañía del presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero Trápala, y el senador Agustín Dorantes, refrendó el compromiso que estableció desde el inicio de su administración de mover a Querétaro hacia un futuro más seguro y eficiente para todas y todos.

Al tomar la palabra, el director general de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, afirmó que a partir de hoy Qrobús da un paso muy importante en la inclusión con la nueva modalidad Pet Friendly, acción que da luz verde para que las mascotas puedan subirse junto con sus dueños al transporte público, siempre y cuando cuenten con su respectivo registro, viajen en su transportadora y tengan su cartilla de vacunación.

“La inclusión de estas mascotas que son seres muy importantes para toda la gente de Querétaro, y hoy gracias a la organización entre todo el sistema Qrobús, estamos dando luz verde para que las mascotas puedan subirse junto con sus dueños, sus compañeros al Qrobús. Naturalmente que al ser un transporte colectivo tenemos que cuidar mucho el orden dentro del transporte público, por lo tanto, hay reglas para que se puedan subir las mascotas”, precisó.

En este contexto, resaltó que en la AMEQ siguen innovando en la movilidad de Querétaro, muestra de ello, dijo, es este nuevo servicio que, para acceder al mismo, las y los interesados primero deben ingresar al enlace qrobus.gob.mx, afiliar su correo a su cuenta de Qrobús, poner número de teléfono y validar con el código de verificación. Además, deberán seleccionar el apartado animales de compañía, completar los datos y subir una foto de la mascota de frente, finalmente deben revisar y confirmar la información.

“Las mascotas no pagan y no tiene ningún costo sacar la tarjeta, pero es muy importante tener un registro de todas las mascotas que se están subiendo, invitar a los ciudadanos que a partir del día de hoy puedan realizar su registro y que utilicen Qrobús para mascotas (…) Tienen que pasar la tarjeta cuando suben, la personal, y después también la de la mascota”, concluyó.