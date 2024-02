Thomas Tuchel anunció su retiró con Bayern Múnich

Es oficial la posible renuncia del entrenador alemán Thomas Tuchel con el equipo de Bayern Múnich, de la Bundesliga de Alemania. Luego de los malos resultados con el conjunto Bávaro en la Champions League, al caer ante la Lazio de Italia y en la Bundesliga ante Bochum.

Asimismo, el equipo se ubica en segundo lugar de la tabla general con ocho puntos menos que el líder Bayer Leverkusen, de esta manera Touchel llegó durante la segunda mitad de temporada pasada, sustituyendo a Julian Nagelsmann, donde tomó las riendas de la Selección de Alemania.

Pues del día de ayer fue tendencia el entrenador Tuchel en las redes sociales donde le comunicó al equipo al acabar la temporada se retira.

🚨 OFFICIAL: Thomas Tuchel leaves FC Bayern at the end of the current season.

Decision made by both club and head coach, Tuchel leaves Bayern in June.

It’s over between Bayern and Tuchel. pic.twitter.com/4taueCsULg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2024