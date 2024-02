Ya no estamos en San Valentín, pero esto no es una razón para dejar de hablar de historias de amor. Aunque no siempre los videojuegos se centren en relaciones románticas y la base de estos sea el amor. Hay en medio de sus historias encuentros donde podemos ver el trasfondo de muchos personajes. Dentro de eso se encuentran sus vidas más allá de lo que acontece en el momento, por ejemplo, sus relaciones amorosas, que en ocasiones son lo que los motivan a actuar como lo hacen. Por eso hoy les traemos algunas historias de amor en los videojuegos.

Incluso en los juegos de acción, guerra, aventura, apocalipsis o plataforma, puede haber un amor o un romance al que no siempre le prestamos atención. Uno de los más evidentes puede ser el amor que tiene Mario por la princesa Peach. Cada uno, cuando el otro se encuentra en peligro, corre para salvarlo. Eso lo podemos evidenciar en sus entregas, teniendo en cuenta que estas no se centran precisamente en su relación.

Historias de amor

Ezio y Sofía

Ezio es un personaje de la aclamada saga Assassin’s Creed, siendo el personaje principal de la 2,3 y 4 entregas. Assassin’s Creed es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto. Con un estilo enfocado en el combate, el sigilo y la ficción histórica. Creado por la compañía francesa Ubisoft.

En la cuarta entrega, Assassin’s Creed: Revelations, cuando manejamos a un Ezio más maduro y lleno de experiencia, es cuando se encuentra con Sofía. En este juego viaja hasta Constantinopla y conoce a la que sería su amor, Sofía Sartor.

Esta le ayuda con la búsqueda de algunos libros y terminan enamorándose. Regresan a Italia juntos y tienen dos hijos. Sin la ayuda de Sofía, es posible que Ezio no hubiera logrado encontrar las valiosas llaves de Masyaf.

Nathan Drake y Elena Fisher

Uncharted es una serie de videojuegos creada por Naughty Dog y distribuida por Sony Interactive Entertainment. La historia de Nathan Drake comienza el 20 de noviembre del 2007, cuando se estrena su primer juego para PlayStation 3.

A pesar de ser un videojuego de disparos y aventura, en las primeras entregas de Uncharted podemos ver cómo Nathan conoce a una periodista llamada Elena Fisher. Entre el coqueteo, el cubrimiento de noticias y la búsqueda de tesoros, se comienza a tejer una historia de amor.

Esto sería muy importante para la cuarta entrega, pues, nos daríamos cuenta que finalmente se casaron. Comenzando una vida juntos, el apoyo de Elena sería esencial para el desenlace de Nathan y de la familia que pronto comenzarían.

Dominic Santiago y María Santiago

Para finalizar estas historias de amor en los videojuegos, les traemos una con un final mucho más triste. Gears of War es una saga de videojuegos de disparos. Del género acción y aventura, fue desarrollado por Epic Games. Pudimos disfrutar de su primera entrega en el 2006.

Uno de los personajes que conoceremos en la historia de este juego es Dominic Santiago. Este, desde la primera entrega, se encuentra buscando a su esposa que fue secuestrada por los Locust, los enemigos en este juego. Desde el inicio notamos el amor que tiene por su esposa, pues incluso en los peores momentos no pierde la esperanza de encontrarla.

Dominic Santiago y María Santiago se conocían desde jóvenes, tuvieron dos hijos que murieron en el Día de la Emergencia, el día que comenzó el ataque por parte de los Locust.

Dominic por fin encuentra a su esposa finalizando el segundo juego, esta se encuentra demacrada y con evidencias de tortura. Para que no siga sufriendo más, él la mata. Tiempo después, en la tercera entrega de esta saga, al no tener razones para vivir, Dominic Santiago se sacrifica para salvar a su grupo, Delta.

Si les gustan las historias de amor en los videojuegos, déjenos en los comentarios que otras historias debemos agregar.