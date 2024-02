Seguimos con la semana más romántica del año, pues aunque el amor se debe celebrar todo el año, hagámoslo con mayor fuerza esta semana. Por ello, también continuamos con recomendaciones animadas perfectas para una maratón con tu pareja. Hoy te dejamos algunos animes para celebrar el amor.

Para no tardar mucho, para que vayan alistando las palomitas, el vino y la comida, demos inicio a esta lista de animes para celebrar el amor. De parte de Alternativo.mx esperamos que estén disfrutando mucho esta semana.

Ao Haru Ride

Ao Haru Ride o paseo de primavera azul, es un manga escrito e ilustrado por Io Sakisaka. En esta ocasión disfrutaremos de la historia de Futaba Yoshioka y Hou Tanaka. Futaba en la secundaria era muy popular con los chicos, lo que llevó a que sus compañeras la excluyeran. El único que realmente le gustaba a ella era Kou, el cual se mudó antes de que le pudiera confesar sus sentimientos.

Por cosas de la vida se vuelven a encontrar en la preparatoria. Los dos han crecido y cambiado mucho. Ella se encuentra confusa por los recuerdos y sentimientos que tenía por él. Kou Tanaka le revela que también sentía lo mismo, pero ahora no puede regresar a eso que sentía. ¿Qué será de ellos? ¿Terminarán juntos? O ¿Encontrarán otro amor?

Your Lie in April

Espero que estén listos para emocionarse, pero sobre todo para llorar. Pues esta historia sí que es una montaña rusa de emociones. Your Lie in April o Shigatsu wa Kimi no Uso, es un manga de comedia dramática escrito e ilustrado por Naoshi Arakawa.

Es el momento de hacer vibrar nuestros corazones al compás de la música. En esta ocasión acompañaremos a Kōsei Arima, un experto niño pianista que por diferentes razones, entre ellas la muerte de su madre, deja de oír el sonido del piano. Su vida se vuelve monótona y sin color.

Años después llegaría a su vida una joven violinista que le devolvería el color y le ayudaría a encontrar un nuevo sentido a la música. Kaori Miyazono es una joven violinista, audaz y de espíritu libre. Encontrarse le permitirá a Kōsei encontrar su libertad y romper moldes, lo que lo llevará a volver al mundo de la música.

Toradora!

Todas estas entregas nos harán sentir un mar de emociones. Por eso continuamos con una bastante fuerte, pero también cargada de mucha comedia. Toradora! Es una serie de novelas ligeras escritas por Yuyuko Takemiya.

El amor puede llegar a ser muy confuso y rara vez sabemos qué hacer con él. La historia de Toradora! Gira en torno a Ryuuji y Taiga. Ellos tienen un objetivo en común, lograr enamorar a la persona por la que sienten algo. Pronto se darán cuenta que quizás el destino tiene preparado otra cosa para ellos. Sus sentimientos se verán enfrentados, ahora ¿A quién mirarán con amor? Quizás no sea a la misma persona que al inicio.

Si se antojan de más animes románticos, déjenoslo saber en los comentarios. Para más recomendaciones síganos por Alternativo.mx