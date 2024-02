Estamos en la semana del 14 de febrero, o sea San Valentín, un día para celebrar el amor y la amistad. Aprovechemos este día y esta semana para recomendar contenido romántico, que nos recuerde lo bonito del amor, lo responsable que debemos ser con él y por qué no se debe olvidar que hay que cuidarlo y respetarlo. Hoy les traemos películas animadas para San Valentín.

Esta semana traeremos algunas recomendaciones para estas fechas, para que las disfruten en pareja, familia y amigos. Todo con botanas, un vinito, una tabla de quesos y carnes, pero sobre todo pasándola bien con las personas que más quieren.

Kimi no Na wa

La animación japonesa generalmente es un deleite para los sentidos. Pues te transportan a paisajes y espacios construidos con suma delicadeza y cargados de belleza. Ahora, fusiónale a eso una historia de amor, entre el tiempo y la lucha por salvar a tu amada.

Kimi no Na wa o Your Name es una película de animación japonesa que se estrenó en el 2016. Esta historia nos transporta a los cuerpos de Taki y Mitsuha, dos completos desconocidos que, durante las noches, mientras duermen, comienzan a cambiar de cuerpos. Ocasionado situaciones particulares en la vida del otro.

Makoto Shinkai y CoMix Wave Films

Las dos películas de anime que recomendaremos el día de hoy, fueron escritas y dirigidas por Makoto Shinkai y animadas por CoMix Wave Films.

Makoto Shinkai es un director y escritor que vale la pena seguir. Nació en la prefectura de Nagano el 9 de febrero de 1973. También es productor, animador, dibujante y actor de voz. Reconocido especialmente por dirigir Kimi no Na Wa, Your Name. Una de las películas de anime más taquilleras de todos los tiempos.

CoMix Wave Films, Inc. es un estudio que también distribuye películas de animación japonesa. Conocido por sus películas de anime y cortometraje, especialmente conocido por trabajar de la mano del director Makoto Shinkai.

La combinación de este director y estudio ha creado películas para un maratón perfecto. Con un estilo gráfico bastante pulido, una narrativa envolvente y personajes entrañables.

Suzume

Suzume es otra de las películas animadas para San Valentín. También con un estilo de animación japonés, escrita y dirigida por la misma persona que les hemos estado mencionando, Makoto Shinkai y producida por el mismo estudio CoMix Wave Films.

Esta historia trata sobre Suzume, una chica de 17 años que vive en un pueblito en la región de Kyushu, al suroeste de Japón. El viaje comienza cuando Suzume conoce a un joven que dice buscar una puerta. En momentos distintos terminan encontrándola, claro, no es una puerta cualquiera. Por azares del destino se embarcan por todo Japón tratando de evitar una gran catástrofe.

Suzume y Kimi no Na wa son solo dos de las películas escritas y dirigidas por Makoto Shinkai. También les recomendamos El Tiempo Contigo y el Jardín de las Palabras.

Déjenos en los comentarios más películas de anime, para estas fechas especiales o para cualquier día que se les antoje. Para Alternativo.mx será un placer traerles más recomendaciones.