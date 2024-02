Tiroteo en el desfile de Kansas City Chiefs

En la tarde de este martes 14 de febrero se registró un tiroteo en el desfile de los Kansas Citys Chiefs los ganadores del Super Bowl LVIII, durante el desfile de celebración por la dramática victoria de los Chiefs, se reportó un tiroteo cerca de la estación central de trenes Union Station.

Aún así, se han detectado disparos alrededor de la Union Station, donde las autoridades están trabajando para despejar la zona, además el departamento de Bomberos de Kansas City, Michael Hopkins este tiroteo dejó una persona fallecida y 6 heridos.

Mientras que la Policía local solicitó apoyo de los testigos, y se ve el momento exacto cuando comienza el tiroteo en la estación.

Por otro lado, los medios locales informaron que se detuvo a tres personas armadas, pero se desconoce su identidad de los detenidos. Mientras el gobernador de Missouri, Mike Parson, y la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se encontraban en el evento de la celebración donde se reporta estable.

Governor & First Lady Parson were in attendance when shots were fired near Union Station in KC. They are safe and secure. State law enforcement personnel are assisting local authorities in response efforts. As we wait to learn more, our hearts go out to the victims.

— Governor Mike Parson (@GovParsonMO) February 14, 2024