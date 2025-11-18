Saldo blanco en Operativo Buen Fin 2025 en Corregidora

El Operativo “Buen Fin 2025”, que fue instaurado del 13 al 17 de noviembre en el municipio de Corregidora concluyó con saldo blanco, pues solo hubo incidentes menores.

El referido operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Movilidad.

A lo largo de los cuatro días del Buen Fin 2025, bajo los ejes de presencia, proximidad y respuesta, se realizó monitoreo permanente desde el C4, patrullajes preventivos, en plazas y zonas comerciales del municipio.

Acompañamiento a comerciantes y visitantes

Durante estas labores, las y los policías municipales de Corregidora mantuvieron acompañamiento constante a comerciantes y visitantes, emitieron recomendaciones de prevención y resguardaron vehículos que fueron detectados con seguros mal colocados, vidrios abajo o con pertenencias expuestas, priorizando siempre la integridad y el patrimonio de las familias.

El secretario de Seguridad Pública, Ángel Rangel Nieves, destacó el compromiso del personal operativo y la coordinación interinstitucional que permitió un balance favorable y el consecuente saldo blanco.

Compromiso institucional

“En esta décimo quinta edición reafirmamos nuestro compromiso por trabajar para la seguridad de las familias queretanas. Durante estos cuatro días, colaboramos con las compañías de seguridad privada en las plazas comerciales para brindar una mayor atención”, dijo.

El funcionario agregó que en la corporación que encabeza se cuenta con elementos valiosos, quienes, al detectar un vehículo mal cerrado o localizar pertenencias olvidadas, las mantenían bajo resguardo hasta que las personas propietarias regresaban y verificaban que todo estuviera a salvo.

Como parte del balance operativo, se reportaron únicamente dos personas remitidas al Juzgado Cívico por causar escándalos y generar falsas alarmas, así como dos motocicletas enviadas al corralón por falta de garantías.

A paso firme refrendamos nuestro compromiso con la seguridad y la prevención, y reconocemos el trabajo del personal policial que permitió que esta edición del Buen Fin se desarrollara de manera ordenada, segura y con saldo blanco”, puntualizó Rangel Nieves.