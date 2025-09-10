Suicidio, padecimiento prevenible que cobra la vida de 720 mil personas al año

Cada año el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada organizada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y copatrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de visibilizar que el suicidio puede prevenirse.

Video Clínica Universidad de Navarra

Romper el Silencio: Cambiar la Narrativa

Para el periodo 2024–2026, el lema elegido es “Changing the Narrative on Suicide” (Cambiar la narrativa sobre el suicidio), que impulsa a la apertura y empatía frente al tabú, animando una transformación desde la incomunicación hacia el apoyo, la compasión y la acción política efectiva.

Las Cifras que No Podemos Ignorar

Más de 720 000 personas mueren por suicidio cada año, lo que representa una tragedia global de una magnitud difícil de comprender.

Es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años .

El 73 por ciento de esos suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios .

Para cada muerte por suicidio, hay muchos más intentos: aunque las cifras varían, antiguas estimaciones indican entre 20 a 25 intentos por cada muerte.

Voces y Gestos que Iluminan

Este Día Mundial también ha motivado acciones llenas de empatía y memoria:

En Wigan, Reino Unido , el club de rugby Wigan Warriors inauguró un “Jardín de la Esperanza”, un espacio seguro y un muro de mensajes de apoyo en honor a un exjugador que se suicidó, promoviendo que la comunidad encuentre consuelo y diálogo.

En España , Cruz Roja en Huesca instaló puntos informativos y ofreció charlas enfocadas en la prevención en entornos escolares y asistencia psicológica para adolescentes, destacando que el suicidio es prevenible .

En India , diferentes organizaciones destacaron el impacto del estrés académico en estudiantes y pidieron mayor acceso a consejería, diálogo familiar y programas escolares que enseñen habilidades para la vida.

Una línea de ayuda en Ahmedabad señaló que las llamadas por estrés financiero, emocional y relacional han aumentado, con casos incluso de niños de ocho años hablando sobre suicidio, subrayando la importancia de cambiar la narrativa hacia la empatía.

Un Llamado para Actuar con Humanidad

Al explorar la tragedia del suicidio, esta jornada nos recuerda que cada vida importa, cada historia duele, y que la prevención empieza con abrir el silencio: