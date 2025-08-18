¿Qué es la canícula? Guía para sobrevivir al calor y a tu panza

La canícula es esa época del verano, entre julio y agosto, en la que el calor se pone insoportable. Son como 40 días en los que casi no llueve y el sol pega con todo. Y en esos días, hay que tener mucho ojo con lo que comemos, porque la comida se echa a perder más rápido y las enfermedades de la panza están a la orden del día.

El Verano Dentro del Verano: Cuando el Calor se Pone Serio

Cada año, en pleno verano, llega un momento en que el calor se pone de verdad serio. El sol quema más, el aire se siente pesado y las lluvias, que deberían estar a todo lo que dan, se toman unas vacaciones. A esa época le llamamos la canícula, y sus efectos van más allá de hacernos sudar.

Durante esos 40 días de calor, nuestro cuerpo y nuestros hábitos se ponen a prueba. Tomar agua se vuelve súper importante, y lo que comemos puede ser la diferencia entre seguir sanos o acabar con una buena infección estomacal que nos arruine el verano. Pero, ¿qué es exactamente la canícula? ¿Y qué alimentos deberíamos evitar a toda costa para no pasarla mal?

¿Qué rayos es la canícula y cuándo nos cae?

Según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la canícula es un evento climático que se caracteriza por una disminución significativa de las lluvias y un calentamiento excesivo del aire. Ocurre en medio de la temporada de lluvias de verano, creando una especie de “verano dentro del verano”.

Fechas: Aunque puede variar por el cambio climático, tradicionalmente la canícula se presenta entre los meses de julio y agosto .

Duración: Tiene una duración aproximada de 40 días .

¿Por qué se llama así? El nombre “canícula” proviene de la palabra “canes” (perros) y hace alusión a la constelación Can Mayor y su estrella Sirio, que es la más brillante del cielo nocturno durante esta época del año.

El Peligro que se Esconde en tu Plato: Lo que NO Debes Comer

La comida se descompone más rápido y es más fácil que nos enfermemos. Por eso, durante la canícula, hay cosas que es mejor evitar, sobre todo si comes en la calle.

La regla de oro, es: si está crudo, mejor no te arriesgues.

La Lista Negra de la Canícula:

Mariscos Crudos (Ceviches, Cocteles, Aguachiles): Son los enemigos públicos número uno. Los mariscos son extremadamente delicados y se descomponen muy rápido con el calor. Consumirlos crudos en esta época es jugar a la ruleta rusa con una intoxicación alimentaria. Sushi: Al igual que los mariscos, el pescado crudo del sushi es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias si no se mantiene en una cadena de frío impecable. Fruta Picada de Puestos Callejeros: Esa jícama o ese mango que se ve tan refrescante puede llevar horas bajo el sol. La fruta picada es muy susceptible a la contaminación y fermentación Ensaladas Preparadas: Especialmente aquellas que llevan aderezos cremosos como mayonesa o que han estado expuestas al aire libre por mucho tiempo. Salsas y Aderezos de Uso Común: Ten mucho cuidado con las salsas que se dejan en las mesas de las taquerías o fondas durante todo el día. El calor acelera su descomposición.

Guía de Supervivencia Gastronómica para la Canícula

Cuidarse durante esta temporada no significa dejar de comer rico, sino comer de forma más inteligente.

Si Comes en Casa:

Lava y Desinfecta TODO: Es el paso más importante. Lava tus manos antes de cocinar y lava y desinfecta a conciencia todas las frutas y verduras.

La Cocción es tu Mejor Amiga: Prefiere platillos que requieran una cocción completa. Asegúrate de que carnes, pollo y pescado estén bien cocidos por dentro. Esto mata a la mayoría de las bacterias dañinas.

Refrigeración Inmediata: No dejes la comida fuera del refrigerador por más de una hora. En cuanto termines de comer, guarda las sobras en recipientes herméticos y mételas al refri.

Hierve el Agua: Si no tienes acceso a agua purificada, hiérvela siempre antes de beberla o de usarla para preparar alimentos.

Si Comes Fuera de Casa:

Elige Lugares Establecidos: Elige restaurantes y fondas que se vean limpios, que tengan buena rotación de clientes y, si es posible, que cuenten con un baño con agua y jabón para que puedas lavarte las manos.

La Regla del Dinero: Una buena señal de higiene es que la persona que cobra no sea la misma que prepara la comida. Si ves que con la misma mano que te dan el cambio te preparan tu taco , mejor busca otro lugar.

Cuidado con el Delivery: Si pides comida a domicilio, opta por platillos cocidos. Revisa que la distancia entre el restaurante y tu casa sea corta para que la comida no pase demasiado tiempo en el calor durante el trayecto.

La Hidratación: Tu Misión más Importante

Durante la canícula, el riesgo de deshidratación es muy alto. Sudamos más y perdemos líquidos y electrolitos constantemente.

Agua Simple, Siempre: No esperes a tener sed. La sed ya es un síntoma de deshidratación. Bebe agua simple y potable a lo largo de todo el día.

¿Y las Bebidas con Electrolitos? Los sueros o bebidas deportivas solo son necesarios si has tenido una sudoración excesiva (después de hacer ejercicio intenso) o si tienes síntomas de deshidratación o una enfermedad gastrointestinal (vómito o diarrea). Para el día a día, el agua es suficiente.

Frutas y Verduras: Comer frutas y verduras con alto contenido de agua, como la sandía, el pepino o el melón, también es una excelente forma de mantenerse hidratado.

Señales de Alerta: ¿Cuándo ir al Médico?

Las enfermedades gastrointestinales son las más comunes durante la canícula. Si presentas síntomas como:

Diarrea

Vómito

Fiebre

Dolor abdominal intenso

Signos de deshidratación (boca seca, orina oscura, mareos)

No te automediques y acude a tu médico de inmediato.

Disfruta del Verano sin Riesgos

Saber qué es la canícula es el primer paso para protegerte. No se trata de tenerle miedo al verano, sino de ser más inteligentes que el calor. Con buena higiene, escogiendo bien qué comemos y tomando mucha agua, podemos disfrutar de la temporada sin que nos pase factura. Acuérdate: durante estos 40 días, la prevención es tu mejor amiga. Cuida lo que comes, bebe mucha agua y escucha a tu cuerpo. Así, podrás seguir disfrutando del verano de forma segura y saludable.

