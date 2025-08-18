¿Qué fue de la familia de “Un gran mundo pequeño”? Así han cambiado los Roloff 17 años después

Han pasado 17 años desde que la familia de “Un gran mundo pequeño” (Little People, Big World) llegó a las pantallas de TLC, mostrando la vida de Matt y Amy Roloff, un matrimonio con acondroplasia, y sus cuatro hijos. El reality show se convirtió en un fenómeno que ha durado 24 temporadas. Pero, ¿qué ha sido de sus protagonistas hoy en día? A continuación, te contamos qué fue de la familia de Un gran mundo pequeño, desde divorcios y nuevas parejas hasta conflictos por la icónica granja.

Amy Roloff: nueva vida, nuevo amor y una pasión por la cocina

Tras 27 años de matrimonio, Amy (61) y Matt se divorciaron en 2015. Sin embargo, Amy encontró el amor nuevamente con Chris Marek, un corredor de bienes raíces con quien se casó en 2021. Aunque su relación con el ex de Amy es amistosa, ella ha admitido en el programa que no se siente cómoda con la cercanía. Hoy, Amy ha canalizado su energía en su pasión por la cocina, creando su propio canal de YouTube, “La pequeña cocina de Amy Roloff”, donde comparte recetas y momentos de su vida cotidiana.

Matt Roloff: compromiso, disputas y el futuro de la granja

Matt (61) también rehizo su vida junto a Caryn Chandler, una antigua empleada de la granja. La pareja se comprometió en abril de 2023. Sin embargo, su relación ha sido un punto de tensión, especialmente con sus hijos. La disputa más grande surgió cuando Matt decidió poner en venta una parte de la granja familiar, en lugar de venderla a sus hijos Zach y Jeremy, lo que provocó una profunda fractura familiar que persiste hasta hoy.

Zach Roloff: una familia en crecimiento y la ruptura con su padre

Zach (33), quien también tiene acondroplasia, está casado con Tori Roloff desde 2015. Juntos tienen tres hijos: Jackson, Layla Ray y Josiah, todos con la misma condición de su padre. Tori se convirtió en una figura muy querida en el show, pero la relación con Matt se deterioró drásticamente después de que él rechazara la oferta de Zach para comprar parte de la granja. Esta disputa causó una dolorosa ruptura entre padre e hijo que ha sido un tema central en las últimas temporadas.

Jeremy Roloff: fuera del reality y enfocado en su propia granja

Jeremy (33), el gemelo de Zach, y su esposa Audrey abandonaron el programa en 2018, argumentando que no estaban de acuerdo con el drama fabricado por la producción. Hoy, se dedican a su propia granja y a su familia de tres hijos. Recientemente, han enfrentado rumores de problemas económicos, lo que los habría motivado a publicar libros de autoayuda para generar ingresos.

Los hijos que eligieron el anonimato: Molly y Jacob

De los cuatro hijos, Molly y Jacob fueron los primeros en alejarse de las cámaras.

Molly Roloff (31): La única hija de la pareja, dejó el show en 2010. Actualmente, es contadora y está casada con Joel Silvio desde 2017, llevando una vida completamente privada.

La única hija de la pareja, dejó el show en 2010. Actualmente, es contadora y está casada con Joel Silvio desde 2017, llevando una vida completamente privada. Jacob Roloff (26): El menor de los hermanos fue el primero en renunciar al programa en 2015, criticando que proyectaba una vida falsa. Años después, reveló una razón mucho más oscura: denunció haber sufrido abuso sexual por parte de un productor del show, Chris Cardamone. Hoy, está casado con Isabel Sofia, tiene un hijo llamado Matheo y se dedica a la fotografía y al trabajo en granjas.

La historia de la familia de “Un gran mundo pequeño” ha pasado de ser un inspirador relato de superación a un drama familiar lleno de conflictos y revelaciones, mostrando que la vida, incluso frente a las cámaras, es mucho más compleja de lo que parece.