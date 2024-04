Proyecto x 2

Más de una década después del caótico debut de Proyecto X en 2012, la secuela, Project XX, promete un nuevo grupo de protagonistas femeninas listas para armar una buena fiesta. Dirigida por Nima Nourizadeh y producida por Todd Phillips, cuyos créditos incluyen Joker en 2019 y su próxima secuela, la película de estilo metraje encontrado de 2012 todavía se recuerda con cariño por su enfoque único en el género de las fiestas.

La película sigue a tres mejores amigos de la escuela secundaria que deciden organizar una épica fiesta en una casa en un intento por volverse populares. Sin embargo, la situación rápidamente se sale de control, llevándolos a enfrentar escenarios cada vez más peligrosos y absurdos. Recientemente, el informante de cine Jedd Sneider tuiteó que Warner Bros. todavía está considerando hacer “otra de estas”, diciendo: “Van a hacer otra de estas con protagonistas femeninas y la llamarán PROJECT XX”.

PROJECT XX

No sorprende que los detalles como la trama o las fechas de lanzamiento tentativas sigan siendo escasos y no está claro si el productor Todd Phillips está involucrado o si los actores originales regresarán. Esta no es la primera vez que se ha hablado de una secuela de Project X. En 2012, The Hollywood Reporter informó que Warner Bros. estaba desarrollando una secuela, con Michael Bacall encargado de escribir el guión para el tratamiento.

Sin embargo, el proyecto nunca avanzó más allá de esa etapa y no se dieron más noticias. “Si el tratamiento se convertirá en guión dependerá de los productores, Todd Phillips y su productora Green Hat, y Silver Pictures de Joel Silver. Bacall comenzó a trabajar en el tratamiento varias semanas antes de que se estrenara la película”, escribió THR en ese momento. Con informes de una secuela de Proyecto X revoloteando una vez más y la obsesión de Hollywood por las secuelas y el amor por jugar con la nostalgia, podríamos ver realmente un Project XX moderno.

El zumbido en las redes sociales y las comunidades en línea sugiere que hay una audiencia existente ansiosa por un reinicio, y con Todd Phillips ocupado con Joker 2, Project XX podría convertirse potencialmente en su próximo proyecto si las estrellas se alinean