LIGHTS TO FLAG: Aguri Suzuki sobre ese podio en Suzuka, compartiendo asiento con Brundle y dirigiendo su propio equipo de F1

Aguri Suzuki dejó su huella en la historia de la Fórmula 1 como el primer piloto japonés en subir al podio. Lo hizo en su carrera local en Suzuka. Además, brevemente operó su propio equipo a mediados de la década de 2000.

En nuestra última edición de Lights to Flag, nos ponemos al día con el afable Suzuki mientras reflexiona sobre algunos de los momentos clave al volante y la presión de dirigir un equipo de Fórmula 1…

Comienzos – y un debut en casa en la F1

Suzuki, nacido en Tokio, se contagió del automovilismo cuando era adolescente y escaló la escalera de monoplazas en su Japón natal.

“Mi padre tenía un kart y había una pista llamada Circuito Tokorozawa cerca de mi casa, así que empecé a conducir karts en ese entorno y me divertí, lo que despertó mi interés por el automovilismo”, dice Suzuki.

“Mientras me divertía, empecé a querer competir, y logré ganar el campeonato en el Campeonato de Todo Japón. Luego conduje en la Fórmula 3, pero no obtuve muy buenos resultados. Luego, Nissan me dio una oportunidad y decidí participar en una carrera de turismos”.

Los resultados de Suzuki en la Fórmula 3 mejoraron con el tiempo, logrando dos veces el segundo lugar. En 1987, avanzó a la Fórmula 3000 japonesa, ahora conocida como Super Fórmula, y terminó en segundo lugar antes de superarse en 1988.

Antes de la visita de la Fórmula 1 a Japón ese año, Suzuki se encontró de repente en una situación desafiante. En su ascenso: Suzuki al volante de su coche Footwork F3000 en 1988

“Se suponía que debía ir a Suzuka para el Gran Premio de Japón de 1988 para comentar en un programa de televisión”, dice Suzuki.

“Pero durante la semana de la carrera, recibí una llamada telefónica del Sr. Larrousse, quien me informó que su piloto regular, Yannick Dalmas, no podía participar debido a una enfermedad, por lo que me pidieron que ocupara su lugar como sustituto. ‘¿Podrías participar, por favor?’”

“Así que decidí participar en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 con Larrousse”, concluye de manera pragmática Suzuki.

16 carreras, 16 DNPQs

Suzuki se clasificó en un respetable 20º lugar en el Larrousse LC88, un puesto detrás de su compañero de equipo Philippe Alliot, y completó la carrera en un 16º lugar tras ser doblado tres veces. Esto puso a Suzuki en la mira para 1989, aunque resultó ser un año de desarrollo personal.

En 16 carreras, Suzuki no logró clasificar para la parrilla de salida (DNPQ). Para 1989, Suzuki se unió al modesto equipo Zakspeed, en una época en la que el tamaño de la parrilla de la Fórmula 1 había aumentado significativamente.