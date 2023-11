Pato O’Ward llega a McLaren Racing de la Fórmula 1 de 2024 

A unos días del Gran Premio de Abu Dhabi el próximo domingo y la última temporada de la Fórmula 1 (F1), se dio a conocer la noticia de que el piloto mexicano Patricio O’Ward fue confirmado como piloto de reserva de McLaren Racing en 2024.

Pues bien, la noticia fue confirmada por la propia escudería británica a través de sus redes sociales, para la siguiente temporada. De esta forma, se convierte en la alternativa a Landó Norris y Oscar Piastri en caso de que estos estén indispuestos.

Así que en las redes de Pato comentó a sus seguidores lo “Emocionado de unirme a McLaren como piloto de reserva en 2024”, además de mi compromiso con Arrow en la Indy Car.

Excited to join @McLarenF1 as a Reserve Driver for the 2024 season alongside my @arrowmclaren IndyCar duties next year. 🚀

Emocionado de unirme como piloto reserva de @McLarenF1 para el 2024 junto a mi temporada de IndyCar con @arrowmclaren. pic.twitter.com/BxO8flMKc0

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) November 23, 2023