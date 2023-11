Ocho equipos en busca de la Copa Mundial Sub 17 

Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con la edición XIX de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA); como era de esperar, se empieza a definir los Cuartos de Final de Indonesia 2023 con las ochos selecciones que buscarán el campeonato del certamen.

Ahora bien, Inglaterra queda eliminada del torneo juvenil al caer ante Uzbekistán, mientras que Uzbekistán pasa a la siguiente ronda del torneo. Con la victoria de Francia elimina a los africanos Senegal que estaba haciendo una buena participación y unos de los favoritos para llevarse la copa.

Además, se mantiene la tabla de goleo con lo comanda el argentino Agustín Fabian Ruberto como el mejor jugador del torneo. Por otro lado, así se encuentra el camino para levantar el trofeo Sub 17 que se está jugando en Indonesia 2023 para conocer al nuevo monarca.

🏆 …and then there were eight! #U17WC

El partido de Octavos de Final de la Copa Mundial Sub 17, donde Uzbekistán avanzó a los Cuartos de Final al vencer a Inglaterra. De esta manera, los ingleses se despiden del torneo y demostrando su buena participación y era uno de los candidatos a llevarse la copa.

Así pues al minuto 4’ Uzbekistán se ponía adelante con gol de su mejor delantero juvenil Amirbek Saidov que adelantaba a su selección, después al 35’ Inglaterra emparejaba los cartones con gol de Joel Ndala y de alagar el partido a tiempo extras o penales.

Pues bien, en el segundo tiempo ambas selecciones empezaron a modificar sus tácticas de juegos y cambios, donde estaba abierto para cualquiera. Aún así, se definió al 67’ con gol de Lazizbek Mirzaev que le estaba dando el pase a Uzbekistán a los cuartos de final.

🇺🇿 A stunning free-kick sends Uzbekistan to the Quarter-finals! #U17WC

Por otro lado, en el segundo partido entre Francia y Senegal donde los franceses se colocaron a la siguiente ronda; pues se tuvieron que ir a penales para conocer el último invitado de la fiesta mundialista, y dejando fuera a los africanos.

A todo esto, fue un partido muy parejo para ambas selecciones que no permitía a ninguno en controlar el partido en el medio campo, además se tuvo que jugar 120 minutos en los tiempos extras y después los penales, pues ambos equipos estaban enfocados en tirar desde los once pasos.

Como era de esperar, se definió desde el punto penal, donde en primero en abrir el marcador fue Idrissa Gueye, luego Joachim Kayi Sanda. Pero desafortunadamente el jugador senegalés Pape Douda, erró su penal y se encontraba abajo en el marcador, Yoram Zague colocó el segundo de Francia.

Finalmente, el Nhoa Sangui de Francia le daba la victoria a su selección y el pase para continuar con el sueño mundialista.

🇫🇷 France defeat Senegal on penalties to clinch the final spot in the Quarter-finals!#U17WC

