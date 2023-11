Listo las cuatro selecciones de la Concacaf Nations League 2024

Listo las semifinales de la Concacaf Nations League donde cuatro selecciones consiguieron su boleto a la próxima Copa América 2024 del siguiente verano, pues bien Estados Unidos, Panamá lograron conseguir su pase, mientras que México y Jamaica cerraron el pase en la noche del martes.

De esta manera, los próximos encuentros de las semifinales se disputarán durante la Fecha FIFA el mes de marzo del 2024. También será la última antes de que se lleve a cabo el inicio de la Copa América en Estados Unidos.

Así quedaron las primeras cuatro selecciones de la Concacaf que irán a la próxima Copa América 2024, asimismo quedan dos cupos más para asistir al torneo con el repechaje de las selecciones que no lograron su objetivo.

The Concacaf Nations League Finals bracket is set!

Panama 🇵🇦 vs 🇲🇽 Mexico

United States 🇺🇸 vs 🇯🇲 Jamaica pic.twitter.com/2H9MU8Hhv2

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023