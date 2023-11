Eliminatorias Sudamericanas: Argentina dar el maracanazo en Brasil

El martes 21 de noviembre se jugó la sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, rumbo al Mundial 2026, pues la Selección de Argentina que son campeones del mundo comandada por Lionel Scaloni, mandó a dormir a Brasil en el Maracaná.

Un partido crucial para ambas selecciones que buscan escalar la tabla general y conseguir el boleto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Por otro lado, los duelos restantes de este inició de clasificación de la Conmebol se jugaron en la tarde noche.

Así pues, la sorpresa del día se la llevó la Selección de Chile al caer ante Ecuador, y Uruguay sin problema goleó a Bolivia.

How it's shaping up in South America after the latest round of qualifiers! 🔍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ocBe2lFkYi

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2023