Paquete económico 2026 fortalece seguridad, salud y educación

El gobernador Mauricio Kuri González destacó que el paquete económico 2026, que asciende a 64 mil 617 millones de pesos, contempla aumentos históricos en seguridad, salud y educación.

Durante el ejercicio “Contigo Informamos”, Kuri González señaló que el paquete económico 2026 es un presupuesto responsable, orientado a atender las principales necesidades de la población.

En este marco, afirmó que los recursos destinados a seguridad, educación, salud, desarrollo económico y otros rubros han dado resultados durante su gestión.

Hechos, no dichos

“¿Y cómo vamos en Seguridad Pública? (…) hasta el día de hoy estamos mucho mejor que hace 11 años y lo vemos en los números. Es decir, lo que hemos invertido en eso nos ha dado un rédito.

Lo que hemos invertido en educación, pues segundo lugar nacional, nos ha dado rédito, y lo que hemos invertido en salud, pues la verdad es que yo recibí el sistema de salud con menos del 50 por ciento de medicamentos en los hospitales del estado y ahora tenemos el 95 por ciento en recetas …”, enfatizó.

No habrá nuevos impuestos