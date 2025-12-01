Feria Internacional Ganadera de Querétaro cierra con saldo blanco

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informó que la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) concluyó con saldo blanco por cuarto año consecutivo, reafirmando su carácter de espacio seguro, familiar y de convivencia ordenada.

Durante su realización, del 14 al 30 de noviembre, la CEPCQ coordinó un dispositivo de prevención y seguridad para el resguardo de los poco más de 373 mil visitantes, con la participación de más de mil 500 elementos pertenecientes a corporaciones federales, estatales, municipales y servicios privados de seguridad.

El director general de la CEPCQ, Javier Amaya Torres, destacó el compromiso institucional y ciudadano que permitió mantener un entorno de convivencia familiar, en tranquilidad y confianza.

Destacó que en conjunto con instituciones de salud y cuerpos de emergencia, se brindaron poco más de 400 atenciones por incidentes menores, como valoraciones médicas, lesiones leves, esguinces y malestares generales, sin registrarse eventualidades de consideración.

Como parte de las acciones preventivas, la CEPCQ realizó inspecciones permanentes en las naves de exposición ganadera; pabellones artesanales y comerciales; juegos mecánicos y escenarios artísticos, incluyendo el Teatro del Pueblo y el palenque.

Asimismo, se emitieron recomendaciones a las y los visitantes para prevenir riesgos derivados de la alta afluencia y de las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Resultado de la presencia preventiva y las acciones de supervisión, prevalecieron la paz, el orden y el ambiente festivo que caracterizan a esta importante celebración en la entidad y que refleja la colaboración entre la ciudadanía, las autoridades y los cuerpos de seguridad y de emergencias.