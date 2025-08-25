Mundial 2026: cuánto costará el hospedaje en la cdmx

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado, y con ella, la planificación de miles de aficionados que sueñan con vivir la fiesta del fútbol en la Ciudad de México. Sin embargo, este sueño vendrá acompañado de un desafío considerable para el bolsillo: los precios de hospedaje para el Mundial 2026 en CDMX se preparan para un aumento histórico, tanto en hoteles como en plataformas de alquiler temporal.

Hoteles: tarifas que superarán a la fórmula 1

Según las previsiones de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, el sector se prepara para un incremento sin precedentes. Se estima que las tarifas de hoteles en CDMX podrían aumentar hasta en un 300 por ciento durante los días de partido en el Estadio Azteca.

Para ponerlo en perspectiva, una noche de hotel en junio, que normalmente ronda los 79 dólares, podría escalar a un promedio de entre 120 y 150 dólares durante el mes del torneo. En los días de partido, la cifra podría dispararse hasta los 316 dólares (aproximadamente 6,000 pesos) por noche. Este costo proyectado es incluso superior al que se registra durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1, uno de los eventos más caros del año en la capital.

Airbnb: una alternativa que también eleva sus costos

Quienes busquen una opción en plataformas como Airbnb tampoco encontrarán un respiro. Un estudio de la propia compañía revela que la Ciudad de México será la sede más cara del país durante el torneo. Se estima un costo promedio de 68 dólares (cerca de 1,300 pesos) por noche, una cifra notablemente superior a los 58 dólares proyectados para Monterrey y los 46 dólares para Guadalajara.

Se espera que la plataforma reciba a unos 44,000 de los 82,000 turistas que buscarán alojamiento, lo que generará una derrama económica significativa, pero también una presión sobre la oferta de vivienda en la ciudad.

El impacto más allá del bolsillo: el reto social para la cdmx

El aumento en los costos de hospedaje para el Mundial 2026 no solo afecta a los turistas. Expertos y organizaciones civiles han expresado su preocupación por el impacto que este megaevento podría tener en la población local, especialmente en las zonas aledañas al Estadio Azteca, en la alcaldía de Coyoacán.

Existe el riesgo de un aumento en la oferta de alquileres a corto plazo, lo que podría provocar un desplazamiento de los residentes locales y un encarecimiento general de la vivienda en el mercado tradicional. Además, la alta demanda es un caldo de cultivo para fraudes y estafas con alojamientos falsos, un riesgo que las autoridades y los propios turistas deberán tener muy presente.

Sin duda, el Mundial será una oportunidad económica histórica para la Ciudad de México, pero el verdadero desafío será equilibrar el boom turístico con la protección y el bienestar de sus habitantes. Si planeas asistir, la recomendación es clara: empieza a planificar y a ahorrar desde ahora.