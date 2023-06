El capítulo 10 de Demon Slayer finalmente llegó y con el pudimos conocer más a fondo a la bella pero increíblemente fuerte y muy dedicada Pilar del Amor; Mitsuri Kanroji, quien se debate en la pelea contra uno de los cuerpos de la Cuarta Luna Superior, Hakuten.

Para esta emisión, nuevamente vuelven a mostrarnos un episodio tan imponente en cuestión de trama pero magnifico visualmente hablando.

¡AVISO! Esta nota hablara sobre lo visto en el capitulo 10 de Demon Slayer. Sino no lo has visto te recomendamos volver después o leer bajo tu propio riesgo pues contiene… ¡SPOILERS!

La fuerza del Pilar del Amor

Iniciamos el capitulo con la llegada de Mitsuri al punto de la batalla, como habíamos visto en el anterior, tanto Tanjiro, Nezuko y Genya ya tenían demasiadas complicaciones y no estaban librándose del agarre de las cabezas de dragón que son manipuladas por Hakuten, pero en rápidos y audaces movimientos, estás fueron cortadas de una forma tan fácil por la increíble espada nichirin de la Pilar, quien va directamente hacia el demonio sin recibir rasguños de sus ataques, lo cual sorprende un poco al ser maligno, al ver como una “muchacha tonta” le da bastante pelea.

En pocos movimientos está de frente a aquel colosal monstruo y sin perder su compostura le pide de una forma educada pero autoritaria que libere a Genya y Nezuko quienes se encuentran atrapados, pero el demonio la insulta diciéndole que solamente una persona le da ordenes, refiriéndose a Muzan.

La edad no es lo que parece

Mitsuri no puede creer como alguien a quien le recuerda a uno de sus hermanos menores le hable de una forma tan grosera, pero recuerda que la apariencia de los demonios es diferente a los años que estos poseen. La chica divaga un poco y es cuando le lanzan un ataque que conbina relámpagos y la resonancia vista anteriormente.

Aquí vemos más de los movimientos de Mitsuri quien a diferencia de Tanjiro que solo podía esquivar esos ataques, ella y la Tercera Forma de Respiración: Llovizna de gatos en celo” (no me pregunten por esos títulos, en el manga es igual) repele muy sencillo. Tanjiro queda impresionado ante esos movimientos además que admira la forma en que su espada está forjada viéndose como un látigo o listón.

Corta una cabeza y otra renace

El enfrentamiento continua, por lo que Hakuten crea más cabezas de dragón que dejan un poco impresionada a la chica, pero con hacer dos posturas seguidas, una a una las va cortando como si se tratase del mito de la Hydra. En un momento, Tanjiro logra ver donde está escondido el cuerpo principal para poder acercarse mientras la batalla continua, aunque una cabeza le interfiere el paso. Mitsuri logra llegar a donde el demonio por lo que empieza a rodear su cuello con aquel látigo metálico mientras ve como parece que va a soltar otro ataque de sonido, la chica cree que puede evitarlo en cuanto le corte la cabeza pero desde lejos Tanjiro le grita que Hakuten no es el cuerpo principal y que aunque se la corten no lo matará.

Como es la primera vez que se enfrenta a una Luna Superior, descubre que es más difícil acabar con ellas (recuerden que el titulo de Pilar se gana al matar a una Luna Menguante, pero las Superiores son más difíciles) por lo que distrae un poco a la chica y ve como le lanzan ese ataque.

Los jóvenes cazadores al ver eso buscan la forma de liberarse para ir a auxiliarla. Cuando el polvo se disipa, Hakuten ve algo asombrado que aquella chica no sufrió tanto daño, está aturdida por aquel ataque ruidoso pero su cuerpo apenas presenta algunos rasguños. De acuerdo a como lo menciona, Mitsuri endureció su cuerpo al momento del ataque lo que evito que saliera más lastimada.

Al demonio le impresiona tal fuerza esté dentro de una chica que se ve delicada por lo que piensa que al devorarla puede recibir más vitalidad, así que se va acercando a ella mientras aprovecha que aun sigue sin moverse.

Una vida color de rosa

El estado inconsciente de Mitsuri hace que se ponga a recordar su vida (es necesario para la trama, no empiecen) como han visto hasta este punto en toda la historia de Demon Slayer, es recurrente que les personajes hayan tenido momentos traumáticos y tristes, pero en el caso de Mitsuri Kanroji, eso no paso.

Como vemos, ella viene de una familia acomodada, en donde creció felizmente al lado de sus padres y en ese entonces de su pequeño hermano. De acuerdo a su madre, un día la pequeña de tan solo un año ¡logro levantar una piedra que usaban en la cocina para ayudarle a limpiar!, lo que impresiono bastante a la mujer, aun así no fue preocupante para sus padres. De niña, todos se asombraban de como una pequeña podía comer enormes cantidades de comida que ni siquiera los luchadores de sumo podían (y es que logró vencer a uno en un juego de vencidas)

Sin embargo, cuando ya tenía 17 años y como era costumbre en ese tiempo. A una posible pareja se le organizaba una cita para saber que tan bien se llevarían, pero con Mitsuri fue algo triste pues su prospecto la rechaza porque no quería llegar a tener hijos que nacieran con el cabello rosa y verde (suceso que le paso a la chica pues comió demasiado el conocido sakura mochi y le dejo el cabello así) además del hecho de que ella tuviera una fuerza descomunal y comiera demasiado no era algo propio de una joven.

No le queda fingir

Ese suceso marco a Mitsuri, que aunque sus padres le decían que no se preocupara y que no importaba cuantos años viviera en la casa familiar, a la chica le inquietaba un poco pues como se expresaba, ella siempre deseo casarse, así, que para tener un pretendiente decide teñirse su colorido cabello y empezar a comer en cantidades normales para una joven. Algo que si le funciono pero en el fondo de su ser, sabía que hacer todo eso no la hacía sentir cómoda consigo misma, incluso sus padres se preocuparon al hacer algo así.

Fue gracias al Patrón Ubuyashiki que supo de ella y después de reclutarla al cuerpo de Cazadores de Demonios le dio unas palabras de aliento, donde menciono que ella había sido bendecida por los dioses, que si nació con tal fuerza fue para ayudar otros y, que aquellos que le han criticado solo tienen envidia de alguien tan especial como ella. Esas palabras fueron suficientes para que Mitsuri decidiera vivir su vida como se sintiera más cómoda, con el deseo de encontrar a alguien que de verdad amara todos sus aspectos.

En su estancia como cazadora, ha salvado a tanta gente de los demonios quienes siempre le han agradecido, los demás miembros de la organización la respetan y admiran por ser tan increíble y sus compañeros Pilares, dígase Iguro, le tienen mucho aprecio, tanto que las carismáticas calcetas verdes fueron un regalo de él.

Ella sabía que fingir ser una chica delicada no era lo suyo, de verdad soñaba que alguien la amará y se ha ganado todo tipo de cariño por eso.

Mitsuri Kanroji y el poder del Amor

Entre sus recuerdos y el estar aturdida, Mitsuri regresa en sí cuando siente como los tres chicos logran acercarse a ella antes de Hakuten, llevándosela cargando. Tanjiro comenta que una forma de ganar contra el mal es mantener a Mitsuri a su lado, pues su habilidad como Pilar es la clave para vencer al demonio.

Hakuten vuelve a invocar un ataque de rayos que se ve que cae directamente sobre los cuatro, pero todos quedan sorprendidos al ver que fue Mitsuri quien con su espada logro romper por completo aquel ataque mientras les agradece, mientras vuelve a ponerse de pie y encarara al demonio, acotando que ahora si irá en serio con la pelea.

Mitsuri muestra mucha más confianza ahora, pues siempre tuvo en su mente el temer que la gente se asustara con su fuerza o que no le tuvieran tanto aprecio, pero recuerda el apoyo incondicional de todos a quienes la conocen. Libre de todos esos aspectos negativos, libera toda su energía.

A gran velocidad

Hakuten vuelve a lanzar al enjambre de cabezas hacia los cazadores, pero Mitsuri les indica que ella se ocupara de eso mientras los chicos deben buscar el cuerpo principal. De un movimiento tan rápido la joven corta una cabeza tras otra a una velocidad que ni el mismo demonio puede evitar, así que decide enviar una cabeza hacia los chicos, pero la Pilar logra cambiar su trayectoria en el aire y la corta a la mitad.

Eso empieza a molestar cada vez más al demonio que no importa cuantos ataques lance, no son rival para los movimientos de Mitsuri, es en ese momento, el demonio observa como en el cuello de la chica hay una marca que no se había visto y es que Mitsuri es la tercera que ha despertado la Marca del Cazador, pues el incrementar su velocidad y fuerza hicieron que su cuerpo pudiera activar algo que le daría más poder. El demonio se encuentra molesto por lo que solo espera a que la chica se agote para poder acabar con ella.

Un paso más cerca de la victoria

Dentro del bosque, Tanjiro y los otros chicos logran ubicar en donde está escondido el diminuto cuerpo de Hantengu, quien solo ha estado resguardado en aquella esfera de madera, llorando y esperando a que el otro cuerpo acabe con todo. Obviamente al querer acercarse vuelven a ser detenidos por las ramas que atrapan a los chicos, por lo que Genya aprovechando su demonificación empieza a morder la corteza donde logra arrancar un buen pedazo, así la esfera se separa del resto del tronco.

Pero como cualquier técnica de sangre demoniaca, es casi imposible cortarla simplemente, es gracias a Nezuko y su técnica de sangre que empieza a arder, enciende aquel tronco y, como si estuviera en sincronía con su hermana, la katana de Tanjiro vuelve a encenderse lo que vuelve más fácil cualquier corte, pero descubren que el diminuto Hantengu no está ahí dentro.

Un pequeño escurridizo

Aun con toda la situación y lo agitados que están, Tanjiro logra escuchar las diminutas pisadas del demonio que trata de huir sigilosamente. Por lo que nuevamente empieza una persecución entre el cazador y el demonio del tamaño de un ratón.

Tanjiro le grita cobarde, recordando que el demonio ocasiono mucho daño en la aldea y en otros lugares en todo ese tiempo, con el deber de hacerse responsable por sus acciones y no solamente huir después de acabar con el desastre que provoca.

Hantengu sigue huyendo y en el transcurso le llegan vagos recuerdos de como lo señalaban por cualquier cosa, siempre creyendo ser inocente, mostrando que Hantengu es un completo mitómano, al hacer malas acciones y buscar como excusarse de nunca hacer nada malo en su vida, victimizándose y viviendo en la excusa de que todos a su alrededor son villanos buscando insultarlo y herirlo.

El capitulo vuelve a dejarnos colgados, pues termino cuando podemos ver a Nezuko lanzarse directo al diminuto demonio en donde ya falta muy poco para que esto acabe y es que como había comentado hace poco, ya se confirmo que el siguiente episodio será el final de temporada pero además, este ¡tendrá una duración de 1 hora!

Y ahora solo queda esperar por la conclusión de tan gran evento pues lo que se aproxima es clave para dar inicio a los puntos más emocionantes y estresantes de está historia.