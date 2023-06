Los días para que la tercera temporada de Demon Slayer acabe, cada vez son más cortos. Aun faltan momentos que se podrán presenciar en cuestión de estás dos semanas faltantes, pues aun debemos ver la pelea entre La Pilar del Amor, Mitsuri Kanroji y la 4ta Luna Superior, Hakuten/Hantengu y les aseguro que habrá muchos muchos momentos que los tendrán al borden del asiento.

Sin embargo está semana, cuando esperamos el domingo para el inicio del capitulo 10. Se ha escuchado bastante en redes dos noticias que abarcan el final de esta tercera temporada como un ya posible inicio en la producción de la 4ta temporada ¿pero que es lo que realmente se sabe?

Demon Slayer: La Aldea oculta de los Herreros, es la tercera temporada de está genial historia que ha llamado mucho la atención desde su primera emisión y le ha causado una gran fama al rededor del mundo y está temporada actual no ha sido la excepción, ya que los escenarios y momentos que hemos visto en estos 9 episodios han dejado a muchos con la boca abierta.

Y es que tanto aquellos que solamente saben de la historia hasta ver los episodios animados como los que leyeron el manga y ya lo concluyeron, se encuentran en bastante armonía de no pelearse y discutir sobre cual es la mejor manera de seguir está historia.

Desde un inicio se había confirmado que ahora solo habría 11 episodios, pero un interesante filtrador en Twitter recientemente posteo que el ultimo episodio tendría duración de una hora, lo que tiene un poco de sentido sabiendo los momentos que le faltan a este arco. Muchos se han emocionado aunque hasta el momento el estudio Ufotable no ha confirmado nada al respecto, a lo que varios creen que en realidad el capitulo final durara cerca de 40 minutos, ya que como es emitido en televisión japonesa obviamente debe poner anuncios lo que le alarga su duración, pero para quienes lo vemos en plataformas digitales, como es el caso de Crunchyroll, serán 45 minutos.

Otro rumor que se esparció muy rápido fue que ya no serían 11 capítulos sino que le agregarían un más, dando en total 12 en esta temporada, por lo que el fandom ha llegado a especular que podría mostrar el inicio del Arco de Entrenamiento del Pilar, pero vuelvo a repetir, no es algo confirmado.

Podemos decir que estos días ha abarcado muchos rumores, pues también @oecuf0 posteo que ya el estudio estaba iniciando la producción de la 4ta temporada de Demon Slayer, pero que no hay fecha de estreno, en estos casos, la planificación, el diseño de cada frame, los trabajos de animación, grabar las voces de los seiyuus toman un tiempo, por lo que un estreno así debería ser para mediados del 2024 o incluso hasta 2025 a lo mucho.

