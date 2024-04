México Sub 20 tiene rival en el Premundial 2024

México Sub 20 ya conoce su destino dentro del Premundial 2024 de Concacaf, que se realizó el sorteo en este día. De la misma forma, la Selección Mexicana Sub-20 estará en el Grupo C como líder con la obligación de ir al Mundial de Chile 2025.

Luego de que en las diferentes categorías de la Selección Mexicana no han logrado convencer a la afición mexicana debido a los fracasos; donde la Mayor perdió la final de la Nations League Concacaf ante su odiado rival, luego la Sub-23 se quedó sin los Juegos Olímpicos 2024

Así que, la única alternativa para que México Sub-20 continúe con su proyecto bajo el mando del entrenador Eduardo Arce.

The groups for the Concacaf Men’s U20 Championship are set! 🏆⚽ pic.twitter.com/tGXFTbQ3lI

— Concacaf (@Concacaf) April 11, 2024