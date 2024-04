Truong My Lan es condenada a muerte por corrupción

La fundadora de Van Thinh Phat Group (grupo de desarrollo inmobiliario) Truong My Lan, es acusada de apropiarse 12,500 millones dólares. Pues la promotora inmobiliaria de Vietnam de 67 años fue condenada a muerte este día por saquear uno de los bancos más importante del país.

En concreto, los jueces del Tribunal de Ho Chin Minn han sentenciado a la acusada Lan tras encontrarla culpable por sobornos. Además de violar las regulaciones bancarias y apropiación indebida en este fraude cometido a través de una red criminal en los últimos años.

Posteriormente, la investigación por medio de VN Expres, Lan se valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91% del Banco Comercial de Saigón. Luego desviaron grandes cantidades de dinero con unos 2.500 préstamos a empresas de tecnología en los años 2012 y 2022.

Truong My Lan proviene de una familia chino-vietnamita de la ciudad de Ho Chi Minh, antes conocida como Saigón, Vietnam. Así que, la ciudad ha sido durante mucho tiempo el motor comercial de la economía de Vietnam, desde su día como capital.

Pues esta empresa comenzó como una vendedora en un puesto de mercado, vendiendo cosméticos con su familia, pero empezó a comprar más propiedades. A tal grado que el Partido Comunista iniciará un período de reforma económica, conocido como Doi Moi, en 1986.

De este modo, en 1990, ya contaba con una cartera de hoteles y restaurantes, y se fue expandiendo su marca a todo el país incluso China. Así mismo, en el 2011, Truong My Lan ya era reconocida como una figura empresarial en la ciudad donde nació.

Principalmente, permitió la función de tres bancos más pequeños y con serios problemas de liquidez en una entidad de Saigón, de esta manera, la ley de Vietnam prohibió a cualquier individuo poseer más del 5% de las acciones de cualquier banco del país.

Por lo tanto Saigón Commercial Bank realizó con empresas fantasma y personas que actuaban como representante de la vietnamita Lan, ya que poseía más del 90% del banco, mientras su préstamos alcanzaron el 93% de todos los préstamos de cualquier banco del país.

