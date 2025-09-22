Metapneumovirus humano, el virus respiratorio que crece en silencio

Aunque pocos han oído hablar de él, el metapneumovirus humano (hMPV, por sus siglas en inglés) es un viejo conocido del mundo médico.

Identificado por primera vez en 2001, este virus respiratorio ha ido ganando protagonismo en los últimos años, especialmente luego de la pandemia por COVID-19, cuando los sistemas inmunológicos de muchas personas quedaron más vulnerables.

En los hospitales, los pediatras y neumonólogos ya no lo ven como una rareza. “En los últimos inviernos, hemos tenido un repunte notable de casos, sobre todo en niños menores de cinco años y adultos mayores”, explica la doctora Laura Méndez, neumonóloga pediátrica del Hospital General de Buenos Aires.

“El hMPV puede producir desde un resfrío leve hasta una bronquiolitis o neumonía severa”, hizo hincapié.

📈 Una amenaza creciente en niños y adultos mayores

El metapneumovirus pertenece a la misma familia que el virus sincicial respiratorio (VSR), otro enemigo frecuente de las vías respiratorias. Aunque los síntomas son similares —tos, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar—, el hMPV puede confundirse fácilmente con una gripe común o incluso con COVID-19, lo que retrasa su diagnóstico.

“No es raro ver chicos que llegan con dificultad respiratoria y saturación baja, y cuando les hacemos el panel viral, resulta que es hMPV”, dice Méndez. “Lo tratamos como otros virus respiratorios, pero si se complica, requiere internación y oxígeno”.

En adultos mayores o personas inmunocomprometidas, el virus también puede generar cuadros severos, especialmente si hay enfermedades pulmonares preexistentes como EPOC o asma.

🔬 ¿Hay tratamiento? ¿Y vacunas?

Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada para el metapneumovirus. El manejo sigue siendo de soporte: hidratación, control de fiebre y, en casos graves, oxígeno o internación. Sin embargo, varios grupos de investigación trabajan en el desarrollo de vacunas y terapias dirigidas.

“Es frustrante porque lo que más podemos hacer es vigilar los síntomas y reaccionar rápido si se agravan”, comenta el doctor Nicolás Vera, médico clínico del sistema público de salud. “Y como no hay vacuna, la prevención sigue siendo clave”.

🧼 La prevención: nuestro mejor escudo

La mejor manera de evitar la propagación del hMPV es mediante medidas que ya conocemos muy bien:

Lavado frecuente de manos

Ventilación de espacios cerrados

Evitar el contacto con personas enfermas

Uso de barbijo en casos de síntomas respiratorios

Después de la pandemia, bajamos la guardia. Pero este virus nos recuerda que los hábitos de higiene no deben abandonarse”, enfatiza el doctor Vera.

📢 Lo invisible también enferma

Aunque no suele ocupar titulares, el metapneumovirus humano representa una amenaza silenciosa y creciente. A medida que más países monitorean activamente los virus respiratorios estacionales, se espera que la presencia del hMPV se siga reportando con mayor frecuencia.

“Hay que dejar de pensar que si no es COVID o gripe, entonces no es grave”, concluye la doctora Méndez. “Este virus también puede llevar a una terapia intensiva”.

En tiempos donde los virus respiratorios parecen multiplicarse, la información clara y la prevención siguen siendo nuestras mejores herramientas.