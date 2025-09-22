Corte de cabello, ¿cuáles son las tendencias en 2025?

El corte de cabello parece ser algo tan común en la vida diaria de la humanidad, pero hasta en estos casos hay tendencias que jóvenes y adultos siguen al pie de la letra. ¿Revisamos?

1. Shaggy Largo — movimiento, naturalidad y autenticidad

El shaggy largo es más que un peinado: es un acto de rebeldía suave. Capas desordenadas, puntas ligeras, textura natural. Este corte abrazado sobre todo por quienes tienen ondas o rizos, porque permite que el cabello se mueva, respire, se exprese.

En muchos salones de la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá o Santiago, mujeres cuentan cómo este corte les ha devuelto la confianza: “Ya no necesito plancha todas las mañanas”, dicen. Es menos sobre estilo impoluto, más sobre mostrar lo que uno tiene —la textura, el volumen, la forma natural— y adaptarse, no forzar. El shaggy te permite jugar con flequillos, con capas que se suavizan o se marcan según el ánimo.

Por qué conecta: Este corte responde al deseo de autenticidad que se ve en redes sociales; de imágenes que muestran lo real, no lo retocado al extremo. También pide menos mantenimiento “perfecto”, lo cual lo hace ideal en climas cálidos o húmedos donde el cabello tiene voluntad propia.

2. Bob Francés / Bob recto a la altura de los labios — elegancia sencilla

El bob —esa raya entre lo clásico, lo moderno y lo práctico— se reinventó en 2025 con un sabor francés. Se lleva recto (o con mínimo desflecado), justo llegando hasta los labios o la mandíbula. No bucólico, no dramático: sofisticado en su sencillez.

Para quienes lo llevan, el bob francés ha significado un corte de coraje: cortar largos acostumbrados, dejar ir peso, dar paso a facciones visibles. “El cuello, los rasgos… se sienten más presentes”, me dijo una estilista de la colonia Roma al contarme cómo en su salón varias clientas pedían ese largo que no interfiere con peinados casuales, pero que también es válido en entrevistas de trabajo o reuniones importantes.

Lo que aporta: pulcritud, estilo sin esfuerzo, independencia de herramientas de calor drásticas. Con cabello que seca natural, algún spray ligero para la textura, queda listo. También funciona bien en rostros de estructura redonda o corazón, ya que la línea recta enfatiza la mandíbula.

3. Pixie con textura — valentía cercana, libertad inmediata

El pixie regresa con fuerza este 2025, pero ya no es el corte perfecto de salón con tijera exacta: es un pixie con textura, borde irregular, movimiento. En algunos casos entrelazado con estilos andróginos, celebrando cuellos, rostros, orejas, visibilidad.

Es un corte que acarrea una historia personal cada vez que alguien lo decide: “Me lo corté para romper una costumbre”, “para atreverme con mi imagen”, “porque ya no quería esconder mi cara detrás de mi cabello”. En muchas entrevistas, personas que lo eligen hablan de ligereza, de frescura, de libertad. Y también de cuidados distintos: buenos productos para definir o controlar volumen, cremas, ceras, y atención a la forma, porque cuando es corto, cada milímetro importa.

¿Por qué pega tanto? Porque apela a un cambio visible, tangible. No solo estético, sino emocional: ver el rostro, sentir el viento, no depender tanto de rutina de estilizado. Además, sirve para muchos tipos de cabello, adaptándose con capas sutiles o textura.

La conexión humana detrás del cabello

Estos cortes tienen algo en común más allá de la estética: