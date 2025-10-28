Melissa azota Jamaica con vientos y lluvias devastadores

Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5 n la escala Saffir-Simpson, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que toque tierra en esta isla en las «próximas horas» manteniendo su intensidad extrema.

vdeo: CNN

Según informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas por hora), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

El organismo meteorológico advirtió de que después de tocar tierra manteniendo su intensidad extrema, cruzará el sureste de Cuba el miércoles y llegará a las Bahamas el jueves, declaró un despacho de EFE.

Las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego Bay ya registran vientos sostenidos superiores a 60 kilómetros por hora (37 millas por hora) y ráfagas de hasta 93 kilómetros por hora (58 millas por hora), mientras un avión «Cazahuracanes» de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se dirige al área para evaluar los daños y confirmar la intensidad del fenómeno.

A las 8:00 hora local de Miami (12:00 GMT), sede del NHC, el centro del ciclón se encontraba a 90 kilómetros (55 millas) al sur-sureste de Negril, en el extremo occidental de la isla, desplazándose hacia el nornoreste a 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).

El NHC mantiene alertas de huracán para toda Jamaica, las provincias orientales de Cuba -Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín-, así como para las Bahamas centrales y del sureste. Haití, Las Tunas (Cuba) y las islas Turcos y Caicos permanecen bajo aviso de tormenta tropical.

Lluvias torrenciales «potencialmente catastróficas»

Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar «fallos estructurales totales», especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30 por ciento más fuertes.