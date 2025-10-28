Altar de Muertos es dedicado a Octavio Mondragón, fundador de la UAQ

Autoridades Inauguraron el Altar de Muertos en Plaza de Armas, este año dedicado al Dr. Octavio Mondragón, uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El Altar de Muertos fue adornado con el amarillo de las flores de cempasúchil, calaveras, veladoras, frutas, pan de muerto y papel picado.

Tradición prehispánica

En cinco pisos, fueron colocados cada uno de los elementos con los que dan la bienvenida a quienes vendrán del más allá el 1 y 2 de noviembre a visitar a convivir con quienes habitan este mundo, según la tradición prehispánica.

La base del altar es un libro abierto, que simboliza la apertura al conocimiento, justamente lo que promovió Octavio Mondragón.

Además, la dedicatoria al fundador de la UAQ señala que “se honra la fuerza del conocimiento, la pasión por enseñar y la sociedad que crece con el conocimiento”.

Formador de profesionistas

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado dijo en su discurso que Octavio Mondragón fue un formador de generaciones de profesionistas, constructor de pensamiento crítico y promotor incansable del conocimiento como camino a la trascendencia.

“Hoy su legado se ilumina en Plaza de Armas, símbolo de identidad y encuentro para recordarnos que la enseñanza también es una forma de eternidad”, indicó la funcionaria.

Octavio Silverio Mondragón Guerra nació en el 20 de junio de 1908 en la ciudad de Querétaro.

Se formó como médico cirujano en la Escuela Médico Militar de la Ciudad de México; se graduó en 1932.

En 1932 asumió responsabilidad del XXXIV Batallón en Querétaro, dos años después fue director de Enfermería del Colegio Militar y en 1936 director de la fábrica de medicinas.

Más tarde se vinculó con el subsecretario de Defensa Manuel Ávila Camacho, lo cual le permitió adquirir cargos dentro del aparato estatal de asistencia y salud.

Gobernador de Querétaro

Fue electo gobernador del estado de Querétaro y ejerció del año 1949 al 1955.

Durante su administración convirtió el Colegio Civil en la Universidad de Querétaro (que después alcanzaría la autonomía).

Legado en educación e investigación

En 1985 instituyó el Premio Alejandrina a la Investigación mediante un fideicomiso donado por él, en honor a su esposa Alejandrina Gaytán de Mondragón, para estimular la investigación científica y humanística en la UAQ.

Se creó también la Presea “Octavio S. Mondragón Guerra” por la UAQ para reconocer aportaciones universitarias.

Murió el 16 de noviembre de 2002 en su domicilio en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.