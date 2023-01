José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como ‘Medio Metro’ saltó a la fama ante el popular grito de ¡ah ‘Medio Metro! Mientras bailaba música sonidera, sin embargo, todo cambió recientemente y ahora dijo porque se separó del Sonido Pirata pues le pagaban poco dinero y el resto se lo quedaba el sonidero, lo que ha provocado su descontento.

“A mí me daban 500 pesos y ahorita me están marcando. Me marcan de los eventos, me dicen: ‘Ah, es que el pirata cobraba 5 mil por ti.’ Y yo, pues me sacaba de onda y todavía uno me amenazó. Me dijo: ‘¿Qué onda vas a venir o qué onda?’, luego yo le dije, a mí no me diste nada. ‘No, pues ya le deposité al pirata, le deposité 5 mil por ti’. Y yo dije, ‘no, yo la verdad no he agarrado ningún peso'”, ‘Medio Metro’ dijo porque se separó del Sonido Pirata.

José Eduardo, de 24 años, indicó que su afán de ganar más dinero con lo que hace es para ayudar a su hermano quien no puede caminar. ‘Medio Metro’ dijo porque se separó del Sonido Pirata

El ‘Medio Metro’ saltó a la fama por volverse viral en redes sociales gracias a sus pasos de baile y sus increíbles dotes en el escenario.

Los 5 pasos prohibidos del medio metro ⚠️😝 pic.twitter.com/Nu3P4AKRSI — Willy Ramos (@williramos2001) January 25, 2023

También ha sido cuestionado por “patear” a un perrito durante una entrevista. Aunque claramente se nota que no lo golpea solo quiere pedirle que lo deje en paz.

¿Este es su héroe? ¿Alguien que no tiene empatía por los animales y patea perros? Medio Metro. pic.twitter.com/rMGimcc1qL — Banco Pokémon (@_BancoPokemon) January 24, 2023

Sonido Pirata ya anunció a su nuevo Medio Metro. ¿Tendrá tanta gracia como el pasado?

Este es el nuevo Medio Metro. pic.twitter.com/8u0mbuVUwE — Música Central (@Musicacentral) January 25, 2023

Se estima que en México 1 de cada 25 mil personas tienen talla baja debido a la acondroplacia que es una alteración genética. Día a día luchan contra innumerables retos, transporte, infraestructura, burlas y más. ¡Detengamos esto y démosle su valor real a estas personas!

Debes leer:

CAA