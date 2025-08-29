Lourdes Ambriz, soprano que conquistó al mundo, murió en la CDMX

La soprano mexicana Lourdes Ambriz murió a los 64 años de edad en la Ciudad de México, causa de cáncer.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) dio a conocer la muerte de la reconocida soprano, figura esencial de la lírica mexicana.

Lourdes Ambriz fue reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea.

Con una trayectoria internacional de más de cuatro décadas, la soprano actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.

Fue integrante del grupo artístico Cantantes Solistas de Bellas Artes y recibió la Medalla Bellas Artes en Música 2023, la más alta distinción que otorga esta institución, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la música.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, colegas y a la comunidad artística por esta irreparable pérdida”, puntualizó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la red social X.

Los premios a su talento

Ganadora del concurso Carlo Morelli en 1980 y 1981, fueron varios los títulos operísticos de autores mexicanos que le tocó estrenar en México, entre ellos Los visitantes, de Carlos Chávez; Aura, de Mario Lavista; El coyote y el conejo y Paso del norte, de Victor Rasgado; Dunaxii, de Roberto Morales; Malinalli, de Manuel Henríquez Romero; y The seventh seed, de Hilda Paredes.

A partir de septiembre de 2014, Lourdes Ambriz comenzó a colaborar como subdirectora artística de de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, y de octubre de 2015 a diciembre de 2017 fungió como directora de esa misma agrupación.

Entre sus galardones, figuran la Medalla Mozart, otorgada en 2006 por la embajada de Austria en México, así como la Medalla Bellas Artes en Música 2023, entregada en agosto del año pasado.

Hasta este momento se desconoce dónde serán las exequias a la ilustre mexicana que conquistó el mundo de la ópera con su voz.