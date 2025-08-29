El aguinaldo es uno de los derechos laborales más esperados por las y los trabajadores en México. Además de representar un apoyo económico al cierre de año, está protegido por la Ley Federal del Trabajo, lo que garantiza que todos los empleados, sin excepción, lo reciban. Conocer la fecha límite aguinaldo, el monto correspondiente y los pasos a seguir en caso de incumplimiento es clave para evitar abusos y hacer valer este derecho.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la fecha límite aguinaldo es el 20 de diciembre de cada año. Este plazo aplica tanto para trabajadores de la iniciativa privada como para empleados del sector público. El depósito puede realizarse desde el 1 de diciembre, aunque algunas empresas optan por adelantarlo con el fin de apoyar las compras decembrinas. Es importante recalcar que los patrones que no cumplan con la entrega del aguinaldo en el plazo estipulado se exponen a sanciones legales y económicas.

¿Cuánto corresponde de aguinaldo?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe ser equivalente, al menos, a 15 días de salario.

El cálculo se realiza con base en el salario diario que perciba el trabajador al momento del pago.

Si el empleado trabajó el año completo, recibirá íntegros los 15 días de sueldo.

Si trabajó solo una parte del año, el pago será proporcional al tiempo laborado.

Por ejemplo: una persona que trabajó seis meses tendrá derecho a recibir la mitad del aguinaldo correspondiente.

¿Qué hacer si no recibes el aguinaldo a tiempo?

En caso de no recibir el pago antes de la fecha límite aguinaldo (20 de diciembre), los trabajadores pueden presentar una queja formal. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda asesoría gratuita, representación jurídica y conciliación para garantizar que este derecho se cumpla.

Los reclamos aplican tanto si:

No se paga el aguinaldo en tiempo.

Se paga incompleto.

No se otorga la parte proporcional correspondiente.

Canales de atención de la Profedet:

Oficinas centrales: José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Representaciones: en todo el país existen 47 oficinas.

Teléfonos: 800 911 7877, 800 717 2942 y 5559 98 2000 (exts. 44740 y 44741).

Los patrones que incumplan con la entrega del aguinaldo se harán acreedores a multas económicas, además de posibles sanciones adicionales.

Fecha límite aguinaldo

La fecha límite aguinaldo no es un tema menor: representa un derecho laboral que debe cumplirse puntualmente antes del 20 de diciembre. Conocer el monto exacto y las instancias de apoyo como la Profedet ayuda a que los trabajadores defiendan lo que les corresponde. El aguinaldo no es un favor, sino un derecho irrenunciable que refuerza la estabilidad económica de las familias mexicanas durante las fiestas decembrinas.