Dónde tramitar certificado de secundaria paso a paso

Perder o dañar un documento académico puede ser más común de lo que parece. El certificado de secundaria es indispensable para continuar estudios de nivel medio superior, ingresar a ciertas instituciones o incluso para solicitar empleo. Por ello, es importante saber dónde tramitar certificado de secundaria en caso de extravío, deterioro o robo. A continuación, te explicamos el procedimiento que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece para solicitar un duplicado, los requisitos necesarios y el costo aproximado del trámite.

Requisitos para solicitar un duplicado del certificado de secundaria

La SEP permite que cualquier persona, sin importar la generación o la entidad federativa donde haya concluido sus estudios, pueda gestionar un duplicado. Para hacerlo, deberás presentar los siguientes documentos:

Copia del certificado original (si la tienes).

En caso de no contar con copia, deberás proporcionar:

Nombre de la escuela.

Localidad, colonia o municipio.

Entidad donde cursaste tus estudios.

Último año en que asististe a primaria o secundaria.

Acta de nacimiento (copia). CURP (si cuentas con ella). Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte u otra). Comprobante de pago de derechos. El monto varía según la entidad; el área de Control Escolar o la propia escuela te indicará el costo y el método de pago.

Dónde tramitar certificado de secundaria

El duplicado puede solicitarse en dos lugares:

La escuela donde concluiste los estudios.

El área de Control Escolar del estado en el que resides actualmente.

Esto significa que si terminaste tu secundaria en otra entidad, no es necesario regresar a esa ciudad: puedes acudir al área de control escolar de tu estado y ellos gestionarán el trámite.

Costo del duplicado del certificado escolar

El precio depende de cada entidad federativa. En la Ciudad de México, el costo vigente para el duplicado de certificados de Educación Básica es de $57.63 pesos. En otros estados, el monto puede variar ligeramente, por lo que es importante verificarlo en la escuela o en la oficina de Control Escolar correspondiente. El certificado de secundaria es un documento oficial que acredita la conclusión de la educación básica y abre la puerta a continuar con la preparatoria o bachillerato. También es solicitado en distintos trámites laborales y educativos. Tenerlo vigente y en buen estado garantiza que no enfrentes retrasos en procesos académicos o de empleo.

¿Donde tramitar certificado de secundaria?

Saber dónde tramitar certificado de secundaria en caso de pérdida o deterioro es fundamental. El trámite es sencillo, accesible y está respaldado por la SEP en todo el país. Solo necesitas reunir los requisitos, acudir a tu escuela o al área de Control Escolar y realizar el pago correspondiente. De esta forma, podrás obtener un duplicado válido y mantener en regla tu historial académico.