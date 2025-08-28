Felifer y Rodrigo Monsalvo también cancelan encuentro ciudadano

Los presidentes municipales de Querétaro y el Marqués, Felipe Fernando “Felifer” Macías y Rodrigo Monsalvo, respectivamente, anunciaron que no habrá encuentro ciudadano con motivo de su primer informe de actividades, sino que apoyarán a la población afectada por las lluvias.

“Felifer” Macías dijo que que los recursos originalmente destinados a la organización del encuentro ciudadano se redirigirán para atender la contingencia causada por las recientes lluvias en la ciudad de Querétaro.

Sólo habrá sesión de Cabildo

El edil indicó que de acuerdo a lo establecido en la ley, el informe se realizará ante el Cabildo, pero sin acto público.

Puso de manifiesto que esa medida se suma a las acciones de apoyo que, en coordinación con el gobierno estatal, se han anunciado durante la semana para auxiliar a las familias afectadas por la emergencia pluvial.

Mensaje austero

Por separado, Rodrigo Monsalvo dio a conocer que no hará un informe multitudinario ni excesivo, sino que realizará un mensaje ciudadano austero.

En ese sentido, el edil marquesino reafirmó su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, sobre todo en este momento de emergencia pluvial.

Cabe recordar que esta misma semana el alcalde de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero Trapala informó a medios de comunicación que se tomó la determinación de cancelar el encuentro ciudadano con motivo de su primer informe de labores.

Refirió que solo se llevará a cabo la entrega del reporte anual de gobierno municipal en sesión solemne de Cabildo y los recursos que serían destinados a la organización del encuentro con la ciudadanía, ahora serán destinados al apoyo a familias afectadas por lal luvia.

El fin de semana pasado y hasta este martes, las lluvias afectaron la zona metropolitana de la capital del estado, que incluye los municipios de El Marqués, Corregidora y Huimilpan, con un saldo de tres personas fallecidas y daños materiales.

Por lo anterior, el gobierno estatal y los gobierno municipales unieron fuerzas para apoyar a los deudos de las personas fallecidas y a las familias que resultaron afectadas en su patrimonio a causa de las lluvias.