Centro Municipal de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad en Corregidora

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, inauguró el Centro Municipal de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, que nace bajo un principio irrenunciable: la dignidad humana.

En su mensaje, “Chepe” Guerrero reafirmó su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, acercando servicios especializados en espacios adecuados para garantizar una atención integral y de calidad.

Ayuda en vez de informe

“Este es el tipo de temas al que le vamos a dedicar los recursos. Por eso tomé la decisión de no realizar un evento de Encuentro Ciudadano de informe, porque la verdad los momentos que atraviesa nuestro estado después de las lluvias son muy complicados, particularmente en la zona metropolitana. Lo que vivimos el lunes, ante el temor e incertidumbre de las familias al ver que subía el nivel del agua en sus hogares, fue una situación muy complicada”, señaló.

No solo soon oficinas

En su intervención, la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Gaby Trápala, destacó que la misión es garantizar que cada persona que cruce estas puertas sea escuchada, acompañada y protegida.

No se trata solo de oficinas, sino de un lugar donde los derechos humanos prevalecen sobre cualquier interés”, refirió la titular del DIF Municipal.

El Centro de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, que se ubica en calle Santa María de Guadalupe, colonia El Milagrito, albergará por primera vez instalaciones propias para la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Corregidora.

Asimismo, para la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad, áreas que desde su creación en 2017 han trabajado de manera permanente en la defensa y atención de grupos en riesgo.

La directora general del Sistema Municipal DIF, Maricruz Arellano, detalló a su vez que la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con un equipo de 13 colaboradores, mientras que la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad está integrada por cinco colaboradores.

Durante la inauguración se destacó también la certificación de 10 personas, fortaleciendo así la profesionalización del personal encargado de salvaguardar los derechos y el bienestar de la población que requiere atención prioritaria.