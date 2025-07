Licencia de conducir en México: la edad mínima y todo lo que necesitas saber

Obtener la licencia de conducir en México es un paso fundamental hacia la independencia y una responsabilidad que requiere cumplir con normativas claras para garantizar la seguridad en las calles. Aunque los requisitos pueden tener ligeras variaciones entre los estados, existen pautas generales sobre la edad mínima para tramitar la licencia y los documentos necesarios que todo futuro conductor debe conocer.

La mayoría de edad como requisito principal

Para poder tramitar la licencia de conducir de automovilista particular sin restricciones, la edad mínima en México es de 18 años cumplidos. Esta normativa, establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para los procesos de renovación, consolidándose como el estándar a nivel nacional para obtener la autorización plena para manejar.

Una puerta de entrada para los más jóvenes: el permiso de conducir para menores

A pesar de que los 18 años marcan el inicio de la vida como conductor con licencia definitiva, la ley contempla una opción para que los más jóvenes comiencen a adquirir experiencia al volante de manera legal y segura. Se trata del permiso de conducir para menores de edad, una autorización provisional que la mayoría de las entidades federativas permiten tramitar a partir de los 16 años.

¿Qué se necesita para tramitar el permiso provisional?

Este permiso está diseñado como una etapa de aprendizaje supervisado. Aunque los costos y algunos detalles varían por estado, los requisitos para el permiso de conducir de 16 años generalmente incluyen:

Identificación oficial vigente del menor (credencial escolar con fotografía, pasaporte) y de su padre, madre o tutor.

del menor (credencial escolar con fotografía, pasaporte) y de su padre, madre o tutor. Acta de nacimiento para acreditar la edad del solicitante.

para acreditar la edad del solicitante. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Constancia de aprobación de un curso de manejo , impartido por una escuela certificada.

, impartido por una escuela certificada. Aprobar el examen teórico de conocimientos del reglamento de tránsito y una evaluación práctica de manejo .

del reglamento de tránsito y una . Presentar el comprobante de pago de derechos correspondiente.

correspondiente. Carta responsiva firmada por el padre, madre o tutor, asumiendo la responsabilidad civil por las acciones del menor al volante.

Conducir con responsabilidad: las reglas del permiso para menores

El permiso provisional no es una licencia sin restricciones. Su objetivo es fomentar la responsabilidad y la adquisición de habilidades en un entorno controlado. Por ello, los menores deben acatar reglas estrictas como:

Circular siempre bajo la supervisión de un adulto que cuente con una licencia de conducir vigente.

que cuente con una licencia de conducir vigente. Respetar las restricciones de horario , que usualmente prohíben conducir durante la noche (por ejemplo, después de las 10 p.m.).

, que usualmente prohíben conducir durante la noche (por ejemplo, después de las 10 p.m.). Cumplir rigurosamente con los límites de velocidad y todas las señales de tránsito.

El incumplimiento de estas normas puede llevar a sanciones severas, incluyendo el retiro del permiso y la incautación del vehículo.

Requisitos generales para tramitar tu licencia como mayor de edad

Una vez alcanzada la mayoría de edad, el proceso para obtener la licencia definitiva, como la licencia permanente tipo A en la Ciudad de México, requiere la presentación de documentos básicos y la aprobación de diversas evaluaciones. Los requisitos más comunes en el país son:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

(INE o pasaporte). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Clave Única de Registro de Población (CURP) .

. Comprobante de pago de derechos .

. Aprobación de los exámenes de conocimientos teóricos y de destreza práctica .

. Superar una evaluación médica para confirmar la aptitud psicofísica para conducir.

¿Existe una edad máxima para dejar de conducir?

Una duda frecuente es si hay una edad máxima para solicitar la licencia de manejo en México. La respuesta es no; la ley no establece un límite de edad para dejar de conducir. Sin embargo, esto no significa que las renovaciones sean automáticas. Las autoridades, como la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), pueden requerir que los adultos mayores, especialmente a partir de los 60 o 65 años, presenten evaluaciones médicas o psicofísicas adicionales para asegurar que conservan las capacidades necesarias para manejar de forma segura, protegiendo tanto su integridad como la de los demás.