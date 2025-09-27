Ley Antilavado, una oportunidad para el sector inmobiliario

El 25 de Septiembre de 2025 se llevo a cabo la Conferencia “REFORMA LEY ANTILAVADO – SECTOR INMOBILIARIO” en las instalaciones de Torre Cápita Antea en la Ciudad de Querétaro.

SIQSA DESARROLLOS fue el organizador para que la firma líder en consultoría fiscal y legal CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA impartiera la Conferencia a los desarrolladores más importantes de Querétaro.

El Ing. Pablo Emilio Gil Engell, Director General de SIQSA Desarrollos, considera fundamental que los desarrolladores inmobiliarios conozcan y den cumplimiento a todas las obligaciones de la Reforma a la Ley antilavado ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).





En la actualidad, independientemente de la cantidad de operaciones que se realicen es necesario contar con un equipo de cumplimiento y nombrar un “Compliance Officer” para asegurar que una organización cumpla con las leyes, regulaciones y normativas aplicables mediante procesos para prevenir riesgos legales.

Eugenio Franzoni, socio director de la firma CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA y Santiago Coste Vázquez Mellado Director del área de litigio fiscal y administrativo, expusieron los puntos más relevantes de la Reforma a la Ley Antilavado enfocado al sector inmobiliario. Compartieron las actualizaciones y emitieron recomendaciones para dar cumplimiento a la Reforma.

En el evento participaron desarrolladores importantes en el Estado de Querétaro como CAISA, CONECTO DESARROLLOS, INVESTTI, CECSA, SABINO, DRT, ALTELUS, DEVARANA, URBANA , SITE, SIQSA entre otros.