Calendario de la Leagues Cup 2024

Se dio a conocer la segunda edición de la famosa Leagues Cup 2024, donde se disputará en el próximo verano, además con la participación de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS), donde los mexicanos buscarán la revancha.

Además el calendario y la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024 que se celebrará del 26 de julio al 25 de agosto. También se volverá a repetir el mismo formato de la pasada Leagues Cup con 15 grupos, 8 del oeste, 7 del este.

Mientras América y Columbus Crew avanzaron directamente a los Dieciseisavos de Final. del torneo por ser campeones de sus respectivas ligas. Así pues, en las redes sociales de la Leagues Cup 2024, dio a conocer la rivalidad entre México y Estados Unidos.

4 weeks, 3 nations, 2 leagues, 1 champion. 🇲🇽🇺🇸🇨🇦

It all starts with the Group Stage on July 26.⚽🔥

🔜 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/GD2iRxJDx2

