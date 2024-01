Telepathy el chip cerebral de Elon Musk

¿Te imaginas poder encender y apagar tu televisor con la mente? Poder controlar todos los aparatos electrónicos de tu hogar con solo pensarlo. Parece que cada vez estamos más cerca de ello, eso sí, aún falta mucho, pero en los últimos días se ha dado un paso importante. Elon Musk afirma que han implantado en un humano el primer Telepathy el chip cerebral.

Es notable que la tecnología en los últimos años ha avanzado exponencialmente. Y la compañía de Elon Musk quiere ser parte de algunos de los avances más importantes del momento. Con empresas como SpaceX y Neuralink, siendo esta última la que está trabajando en el chip cerebral Telepathy.

Neuralink Corporation es una empresa estadounidense de neurotecnología. Especializada en el desarrollo de interfaces cerebro computadora. Implantes conocidos como Brain Computer Interfaces o tecnología BCI. Esta compañía fue fundada en el 2016 por Elon Musk, Ben Rapoport, Dongjin Seo, Max Hodak, entre otros.

En estos momentos, Neuralink se encuentra desarrollando un dispositivo que pueda tratar pacientes con discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Hace pocos días se le implantó al primer humano el chip cerebral Telepathy. Según declaraciones de Musk, la intención de la tecnología desarrollada por Neuralink es lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial.

“El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien”, aseguró Musk. “Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales”

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024