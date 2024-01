Anahí Espíndola, su mamá pide no exigir justicia tras su muerte

Anahí Espíndola desapareció el pasado 4 de enero en Viña del Mar, lo que inició una intensa búsqueda para dar con su paradero, encontrando su cuerpo sin vida el día 12 del mismo mes, tras varios días del hallazgo aún permanece en el Servicio Médico Legal, la causa de muerte sigue siendo un misterio.

Anahí Espíndola salió del gimnasio a las 23 hrs la noche del jueves 4 de enero, después de eso no se supo más de ella, fue hasta que comenzaron a circular algunas imágenes en redes sociales, donde se observa a la joven caminar por calles de Viña del Mar y encontrarse con una misteriosa mujer.

Qué pasó en calles de Viña del Mar

El Ministerio Público mencionó que después de salir del gimnasio Anahí Espíndola se encontró con una mujer, con la que camina un buen tramo de la calle, además envió una fotografía de sus zapatos mojados a su expareja, y la ubicación de su teléfono se desconectó.

Para días después encontrar el cuerpo en circunstancias misteriosas, así lo mencionó Guillermo Gálvez, jefe regional de la PDI de Valparaíso:

“Este cuerpo se encontraba entre los cimientos, entre las rocas, de una forma atrapada, lo que impedía rescatarlo de una forma muy fácil. Al llegar el equipo tanto de buzos criminalísticos, más el GOPE, se logró, apoyados con la grúa y bomberos, poder levantar estas rocas, cortar en algunas partes los cimientos y poder rescatar este cuerpo, el cual se encuentra en un estado que es difícil determinar en qué condiciones falleció”.

Permanece en el Servicio Médico Legal

Desde el viernes 12 de enero hasta el día de hoy, su cuerpo permanece en el Servicio Médico Legal (SMI), aún se realizan pericias forenses para saber la causa de muerte. Durante estas semanas la familia de Anahí Espíndola ha externado su confianza en las autoridades.

Fue Dura Córdova, mamá de Anahí Espíndola la que así lo mencionó en un reciente reportaje:

“Por favor, les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo. Nos han ayudado en absolutamente todo, se han abierto todas las puertas. La fiscal ha sido muy cercana. La PDI hizo su trabajo. Todos están haciendo su trabajo. El SML también. Eso denota una organización a nivel país en este tipo de casos, donde sí funcionó y se activó absolutamente todo para dar con el paradero de Anahí, viva o muerta, que fue lo que yo dije desde el primer minuto que mi hija no llegó a dormir a la casa”.