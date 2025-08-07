La trágica historia de Simón Pérez: del éxito a la decadencia en Internet

En el vertiginoso y a menudo cruel mundo de las redes sociales, pocas historias son tan crudas y desconcertantes como la del Simón Pérez economista, un profesional español que pasó de ser un respetado director académico a protagonizar una preocupante decadencia transmitida en vivo a través de plataformas como TikTok y Kick, donde pide donaciones para consumir sustancias ilícitas ante miles de espectadores.

El video que lo cambió todo: una entrevista viral

La vida de Simón Pérez dio un giro de 180 grados en 2017. Junto a su esposa, Silvia Charro, concedió una entrevista sobre economía al medio Periodista Digital. Sin embargo, lo que debía ser una charla profesional se convirtió en un escándalo viral. La pareja se mostraba visiblemente nerviosa, con gestos erráticos y arrastrando las palabras, evidenciando que estaban bajo los efectos de narcóticos. El video se propagó como la pólvora y marcó el inicio de su caída.

La caída: despido, pérdidas millonarias y adicción

Las consecuencias de la polémica entrevista no se hicieron esperar. Simón fue despedido de su puesto como Director en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas, lo que, según él, significó perder un salario de 7,000 euros mensuales y ver cómo un capital de 600,000 euros se desmoronaba. Este despido fulminante fue el catalizador que lo sumió, junto a su esposa, en un espiral de adicción.

La pareja se mudó a un pueblo en Galicia, donde su situación empeoró. En sus propias palabras, tocaron fondo. Consumíamos pasta base pero era para aguantar jornadas maratónicas de trabajo”, llegó a justificar Simón, en un intento por reconstruir una narrativa de negocio que ya estaba rota por la adicción.

La monetización de la decadencia en Kick y TikTok

Consciente de que su caótica vida alimentaba el morbo de la gente, Simón Pérez decidió capitalizarlo. Abrió canales en plataformas de streaming como Kick, donde su contenido se basa en exponer su propia desgracia. Pide donaciones a sus seguidores para comer o, de manera más alarmante, para consumir drogas en directo. En uno de sus videos más virales, llegó a tirar una impresora por la ventana a cambio de dinero.

Recientemente, la preocupación por su salud ha crecido exponencialmente. En sus transmisiones, se muestra con náuseas constantes, jadeando e incluso quedándose dormido en pleno directo, señales de un deterioro físico y mental alarmante.

Intervenciones familiares y un futuro incierto

La gravedad de la situación ha llevado a su familia a intervenir. Hace poco, su hermana interrumpió una transmisión en vivo para intentar hacerlo entrar en razón. “¿Ya está bien, no? Me han llamado dos personas…”, se le escuchó decir, en lo que muchos interpretaron como un intento de llevarlo a rehabilitación. No sería la primera vez para Simón, quien ya ha sido ingresado en el pasado sin resultados duraderos.

A esta compleja situación se suma su relación con Silvia Charro. Aunque en el pasado anunciaron su separación, continúan viviendo juntos y ella también aparece en los directos en un estado visiblemente alterado. Muchos de sus seguidores describen su dinámica como una relación tóxica que podría tener consecuencias fatales para ambos.

La historia de Simón Pérez es un crudo reflejo de cómo la viralidad puede monetizar la tragedia personal, convirtiendo una lucha contra la adicción en un espectáculo para el consumo masivo en internet.