CuelgApp, herramienta para inhibir fraude telefónico y extorsión

Los municipios de Corregidora, Amelaco, Huimilpan y Querétaro dispondrán de CuelgApp, una herramienta digital que ayudará a la población a evitar ser víctima de los delitos de fraude telefónico y extorsión.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para el uso de la aplicación “CuelgApp”, junto con sus homólogos de Amealco, Oscar Pérez Martínez; de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, y de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Delincuencia organizada sin límites

“Chepe” Guerrero destacó que la delincuencia no conoce límites, por lo que tampoco deben existir límites en el trabajo en equipo, a fin de cerrar filas para proteger lo que verdaderamente importa: la seguridad de las niñas y niños, así como madres y padres.

“Cuando los gobiernos nos comunicamos, las soluciones avanzan. Lo dijimos desde el primer día; vamos a avanzar A Paso Firme, pero no avanzamos solos, damos paso con quienes comparten nuestra vocación. Porque la seguridad es el primer derecho y también nuestro primer deber como gobierno”, apuntó.

En su participación, la titular de la Secretaría Técnica Estatal de las Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, destacó que el delito de extorsión es una de las conductas que más afecta la tranquilidad de las y los queretanos.

La extorsión genera miles de carpetas de investigación

En el primer semestre del año, en el país se han registrado más de 40 mil carpetas de investigación por dicho delito, refirió.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, detalló a su vez que “CuelgApp” es una aplicación móvil gratuita cuyo propósito principal es proteger a la ciudadanía del fraude telefónico y la extorsión.

Precisó que la aplicación CuelgaApp cuenta con más de 54 mil descargas y ha logrado bloquear poco más de cinco mil números reportados.

Dicha protección funciona mediante el bloqueo automático de llamadas de números reportados como sospechosos, misma que fue desarrollada por la dependencia que encabeza y está disponible para dispositivos Android y iOS.

¿Dónde se utiliza ya CuelgApp?

Actualmente se utiliza en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Colón y Pedro Escobedo, y se trabaja en su implementación en municipios de Guanajuato, como Celaya, Apaseo el Grande, Paseo del Alto, San Miguel de Allende y Comonfort, a través de las mesas de paz.

Durante la firma de convenio estuvieron los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública de Corregidora, Ángel Rangel; de Amealco, Gerardo Alberto Morales, y de Huimilpan, Gildardo Luna, así como miembros del Gabinete Municipal de Corregidora.