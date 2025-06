Kuri destaca disminución de incidencia delictiva

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de los resultados y avances que ha obtenido su administración mediante la implementación de operativos estratégicos, que de enero a mayo del presente año registran una disminución del 5.4 por ciento en la incidencia delictiva.

En tanto, los homicidios dolosos bajaron en un 14.3 y los delitos patrimoniales con violencia 36.1 por ciento.

“Querétaro, con todo y los retos que tenemos, con todo lo que hemos pasado, hemos hecho las cosas creo que cada día mejor y seguimos teniendo un estado de seguridad. Y los datos lo dicen (…) Aquí no hay otras cifras, aquí son las cifras que tenemos todos los días, porque aparte Querétaro, desde el sexenio pasado hemos podido abatir mucho la cifra negra al tener el Sistema Cosmos, que eso nos permite que todos los policías tengan su tablet y puedan hacer inmediatamente la denuncia y hacer el seguimiento”, manifestó.

En el marco del encuentro Contigo Informamos, Kuri González subrayó que Querétaro sigue siendo uno de las entidades federativas más seguras del país, dado que aquí se invierte en tecnología, se apuesta por el talento policial, y se trabaja todos los días para cuidar a su gente. Recalcó que desde el complejo de seguridad Rhino se les brinda las herramientas necesarias a las y los policías para realizar su labor.

“La verdad es que Querétaro, en México, no hay un centro, un complejo de seguridad como el que van a ver aquí (…) Entonces, yo muchas gracias por estar aquí al Secretario. Por supuesto pueden pasar cosas, no quiero decir que no vayan a pasar cosas, pero lo que le estamos diciendo es que estamos preparados y trabajando las 24 horas del día para darle seguridad a la gente y cuidar a nuestro Querétaro”, acotó.

