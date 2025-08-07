Si te preguntan cuáles son las 10 lenguas indígenas que más se hablan en México, la lista va así: Náhuatl, Maya, Tsotsil, Tseltal, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Totonaco, Ch’ol y Mazateco. Entre todas ellas, juntan a la mayoría de los más de 7 millones de mexicanos que hablan una lengua originaria. El Náhuatl es la que rifa, con más de 1.7 millones de hablantes.

Las Voces que nos Hacen Ser México

En un mundo que tiende a la homogeneización, México se yergue como un bastión de diversidad cultural y lingüística. Mucho más allá del español, en las montañas, selvas y valles de nuestro territorio, late un corazón ancestral que se expresa en una asombrosa variedad de idiomas. Nuestro país es, con orgullo, una de las diez naciones con mayor diversidad lingüística del planeta, con 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente.

Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos recuerda esta inmensa riqueza. Sin embargo, a menudo desconocemos la magnitud de este tesoro. ¿Sabes cuáles son las 10 lenguas indígenas más habladas en México? ¿En qué estados resuenan sus palabras?

Este es un viaje para descubrir y honrar a las lenguas que son mucho más que un medio de comunicación; son depositarias de historia, cultura, tradición y una cosmovisión única.

El Top 10: Las Lenguas que Mueven a México

Según el INEGI, de los más de 7.3 millones de mexicanos que hablan una lengua indígena, la mayoría se concentra en estas diez.

1. Náhuatl

La lengua del imperio, con más de 1.7 millones de hablantes. No es solo un idioma, es un pedazo de nuestra historia. Era la lengua de los aztecas, y muchas de las palabras que usamos todos los días, como “chocolate”, “aguacate” o “tomate”, vienen de ahí. Se habla en un montón de lados: Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México y hasta en la CDMX.

2. Maya

La voz de la península, con más de 850,000 hablantes. Es la voz viva de una de las civilizaciones más increíbles de la historia y se escucha en toda la Península de Yucatán, Chiapas y hasta en Guatemala y Belice.

3 y 4. Tseltal y Tsotsil

El corazón de Chiapas. El Tseltal tiene más de 550,000 hablantes y el Tsotsil, casi 500,000. Ambas son lenguas mayoritarias en los Altos de Chiapas, en lugares como San Cristóbal, Chamula y Zinacantán. Son clave para entender la cultura de la región.

5. Mixteco

La lengua de la lluvia, con más de 517,000 hablantes. Es más bien una familia de lenguas que se hablan en la región de la Mixteca, que abarca partes de Oaxaca, Puebla y Guerrero.

6. Zapoteco

La lengua de las nubes, con más de 479,000 hablantes. Al igual que el mixteco, tiene muchas variantes. Es el alma de Oaxaca, aunque también se escucha en Veracruz.

7. Otomí (Hñähñu)

La voz del centro de México, con más de 300,000 hablantes. Es una de las lenguas más antiguas de la zona, una verdadera lengua de resistencia que se habla en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

8. Totonaco

La lengua de los Voladores de Papantla, con más de 267,000 hablantes. Es el idioma del pueblo que construyó El Tajín. Se habla en la región del Totonacapan, entre Puebla y Veracruz.

9. Ch’ol

Otra joya maya, con más de 250,000 hablantes. Está muy emparentada con el maya de las inscripciones antiguas de Palenque. Se escucha sobre todo en el norte de Chiapas.

10. Mazateco

La lengua de los silbidos, con más de 239,000 hablantes. Es famosa porque tienen una forma de comunicarse a distancia silbando. Se habla en la sierra de Oaxaca.

¿Por qué es tan importante preservar nuestras lenguas?

La ONU lo ha dicho claro: las lenguas indígenas son un componente esencial para el desarrollo sostenible. No son reliquias del pasado; son herramientas vivas que desempeñan un papel crucial.

Son Depositarias de Identidad: Una lengua contiene la historia , las tradiciones y la memoria de un pueblo.

Son Conocimiento: A través de ellas se transmiten conocimientos ancestrales sobre medicina, ecología y agricultura

Son un Derecho Humano: El derecho de los pueblos a expresarse en su propia lengua es fundamental para su existencia y dignidad.

Perder una lengua es perder una forma única de ver el mundo. Es como si una estrella se apagara en el firmamento de la humanidad.

Un Mosaico de Voces que nos Define

Saber cuáles son las 10 lenguas indígenas más habladas en México es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es reconocer el valor de cada una de las 68 lenguas que conforman nuestro patrimonio. Son la prueba viva de nuestra diversidad, de nuestra historia y de la increíble resiliencia de los pueblos que las han mantenido vivas a pesar de todo.

Escuchar, respetar y valorar este mosaico de voces no es solo un acto de justicia cultural; es una forma de entendernos mejor a nosotros mismos como nación. Porque México no habla un solo idioma; habla en 69 lenguas, y esa es nuestra mayor riqueza.

