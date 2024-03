Katia Itzel García será la encargada de dirigir el juego entre Pachuca y Querétaro

La árbitro mexicana Katia Itzel García, será árbitro central en la Jornada 11 del Clausura 2024, en el juego entre Pachuca y Querétaro. Pues el debut será el sábado 9 de marzo, una vez más una mujer será la encargada de impartir justicia en el balompié mexicano.

De esta forma, el juego tiene previsto comenzar en punto de las 19:00 horas en el estadio Hidalgo, cuando Pachuca enfrente a Querétaro, además Katia Itzel, estará acompañada de Alberto Morín, Erick Durón y del cuarto árbitro Ismael Rosario López los encargados de dirigir este partido.

El equipo de Almada se encuentra en la tercera posición de la Tabla General con 22 puntos, por debajo de Cruz Azul y Monterrey; mientras el equipo de Mauro Gerk, que sigue buscando entrar en los 8 primeros lugares, se ubica en la décima posición con 11 unidades.

Desde el 2004, no teníamos una árbitro central en primera división. Katia Itzel García pitará el Pachuca 🆚 Querétaro de la jornada 11. pic.twitter.com/UxvQkCG6Bb — Andre Marín (@andremarinpuig) March 7, 2024

20 años para que Katia Itzel García pueda dirigir un partido de la Liga MX

No es la primera vez que una mujer es la encargada de dirigir un partido del fútbol mexicano, ya que se une a la historia de la Liga MX. En 2004 la árbitra Virginia Tovar fue la última mujer que silbó un partido oficial del fútbol mexicano entre América y Irapuato.

A todo esto Tovar realizó un gran desempeño en el partido de la Jornada 4 del Clausura 2004, donde América se impuso 2-1 a Irapuato, desde la fecha es la única mujer que no ha dirigido como árbitro central un cotejo de la Liga MX.

Por otro lado, Katia Itzel García, es originaria de la CDMX, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, por parte de la UNAM. Luego incursionó en el arbitraje amateur en el 2015, y después en el sector profesional, donde debutó en la Liga TDP y Premier México.

Finalmente, sus máximos logros del fútbol nacional e internacional son: Clausura 2022 Liga MX-Sub20, Campeón de Campeones 2021-22, Final de Apertura 2022, en la Femenil. Así como She Belivies Cup, CONCACAF Sub 17 y Sub 20, Mundial Femenil Sub 17 en la India, y el más reticente la Copa Oro W en el juego entre Estados Unidos y Canadá.