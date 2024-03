Hace pocos minutos, todo el mundo del anime ha recibido la triste noticia, Akira Toriyama el creador de las historias como Dr. Slump, Quest, Chrono Trigger y su obra más reconocida en todo el mundo la saga de: Dragon Ball, ha fallecido el día de hoy a la edad de 68 años.

La noticia es muy impactante. Sin embargo varios medios de comunicación, como el perfil oficial de Dragon Ball en X y BIRD STUDIO han sacado un comunicado al respecto del descenso del mangaka.

Information ; Dear Friends and Partnershttps://t.co/85dXseckzJ pic.twitter.com/aHlx8CGA2M — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 8, 2024

Toriyama-sensei murió

Según a las fuentes cercana, Toriyama-sensei murió el viernes 1ro de marzo a causa de una hematoma subdural aguda, el hecho de que nadie haya sabido hasta estos momentos seguramente fue decisión de la familia para poder llevar con calma todo el proceso fúnebre y tener un poco de paz (incluso sus editores en Shueisha se encuentran impactado).

Por 45 años, Toriyama se encargo de traer a la vida historias que podían parecer extrañas pero que acompañaron a un público durante 3 generaciones con temas como los de auto-superación y compañerismo que motivaron no solo a los lectores, sino también a otros compañeros del medio.

Historias como las de Naruto, One Piece, Bleach y demás no hubieran llegado a nosotros sino hubiera sido por la inspiración de alguien muy creativo como lo fue Toriyama.

Con su muerte, Toriyama se lleva recuerdos de la infancia de muchos, pues ¿Cuántos no llegaban de la escuela a ver directamente Dragon Ball aunque repitieran la saga de Radditz? ¿Cuántos no han cantado a todo pulmón Chala-head-chala? o ¿Cuántos no trataron de hacer un kamekameha mientras jugaban con los amigos? o ¿Hacer una genkidama cuando Goku lo pedía por la pantalla? Tantos momentos que chicos y grandes compartieron estos años fue gracias al trabajo de esta mente maestra.

Les dejo uno de los mejores comerciales que he visto en mi vida 💛 QEPD AKIRA TORIYAMA🕊🕊🕊 pic.twitter.com/3SJdjy2pYd — MØRDOR🦅🇲🇽 (@MOrdor_Oficial) March 8, 2024

¿Toriyama el legado de generaciones?

El primer acercamiento al anime fue gracias a la historia de Goku y sus amigos que Toriyama aun seguía produciendo y se esperaban muchos más proyectos de su parte, sin embargo eso quedará solo en un sueño ya que después de un tiempo teníamos películas como La batalla de los Dioses, Dragon Ball Super y Super Hero, el manga seguía además que se esperaba tener más con Dragon Ball Daima.

Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!! 🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 8, 2024

La duda que abarca ahora es, ¿Qué pasara con Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks y todos los personajes que cuyas aventuras aun eran plasmadas por este gran mangaka?. Eso ya será una decisión de la editorial como de los familiares o de quienes haya quedado todos los derechos de la historia pero al menos si tuviéramos que dejar un encargado seria el mangaka Toyotaro, un colaborador que inicio como un fan y escalo al grado de que estuvo muy unido a Toriyama y quien sufre la perdida de su maestro.

Hoy se fue un grande al lado de kaio-sama y esta vez ni llamando a Shenlong podremos traerlo de vuelta.

Descanse en Paz, Akira Toriyama.