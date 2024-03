Estados Unidos vs Brasil final de la Copa Oro W 2024

Tenemos la Gran Final de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará el domingo 10 de marzo en territorio estadounidense. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo se definirá a la nueva campeona de la primera edición de la Copa Oro Femenil, donde las dos mejores selecciones se enfrentarán y dejarán todo para conquistar a su país junto a miles de aficionas de todas partes del mundo.

Así se encuentran las Semifinales de la Copa Oro W 2024.

En la Copa Oro W, se jugó las semifinales con el triunfo de los Estados Unidos Femenil, al derrotar a Canadá en los penales, pues fue un duelo de 120 minutos jugados por ambas selecciones que dieron con todo por acompañar a la Selección de Brasil.

Este partido se jugó en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California, un juego de ida y vuelta y más con la remontada de Canadá. Al minuto 20’, Jeadyn Shaw abría el marcador para Estados Unidos e irse con ventaja en el medio tiempo.

Después, ambas selecciones empezaron a mover sus piezas debido a la intensidad del partido que se vivió en el estadio, de este modo, al 82’, Canadá empató el juego con gol de Jordyn Huitema, para mandarlo a tiempos extras.

Luego en los tiempos extras y al 99’, Estados Unidos tenía pie y medio en la final de la Copa Oro W, debido al gol de la delantera Sophia Smith, pero transcurría el tiempo y al 120’, se marca posible penal a favor de Canadá

La encargada de empatar el partido en los últimos minutos de concluir el juego fue la histórica jugadora canadiense Adriana León. Por último, en los penales Estados Unidos salió victorioso al eliminar a Canadá con marcador de 1-3, donde las canadienses erraron sus tres tiros.

Relive the excitement from the Match between Canada and United States in the #WGoldCup Semifinals! 🇨🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/11epQ1F8lV

— W Gold Cup (@GoldCup) March 7, 2024